Pfeddersheim: Höchste Zeit für eine Belohnung TSG Pfeddersheim will sich gegen die Sportfreunde Eisbachtal besser präsentieren als beim 1:8 im Mai

Pfeddersheim. Es sind keine schönen Erinnerungen, die Daniel Wilde und Co an den 28. Mai 2022 haben. Mit 1:8 (1:4) ging seine personell arg gebeutelte TSG Pfeddersheim bei den Sportfreunden Eisbachtal unter. Jetzt am Samstag (16 Uhr) steht für den Oberligisten in Nentershausen die Wiedergutmachung auf dem Programm.