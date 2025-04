Pfeddersheim gegen Bretzenheim - Verlieren verboten!

Mainz/Worms. TSG gegen TSG, 15. gegen 13., Worms gegen Mainz. Am Samstag (15 Uhr) steht ein „Abstiegskracher“ im Programm der Verbandsliga – und im AZ-Livestream . So nennt Trainer Timo Schmidt das Gastspiel seiner TSG Bretzenheim bei der TSG Pfeddersheim.

Würden alle Spielklassen jetzt abgepfiffen, müssten beide Clubs runter in die Landesliga. Doch die Wege über den Strich sind deutlich kürzer geworden, denn beide Teams haben zur Aufholjagd geblasen. Die Bretzenheimer holten zuletzt zehn Punkte aus fünf Spielen und hielten bei ihren drei Dreiern die Null. Die Platzherren feierten nach einer elendigen Serie mit vier Unentschieden und acht Niederlagen mit allesamt einem Tor Unterschied zuletzt ihre ersten beiden Siege, seit Marco Streker den Trainer-Posten übernommen hat. Davor gelang der letzte Pfeddersheimer Erfolg Anfang Oktober – 2:1 in Bretzenheim, auch bei uns im Livestream.

„Wir freuen uns“, sagt Schmidt zur Übertragung, „es ist immer schön, eine solche Bühne zu bekommen. Vielleicht ist es ja eine Extra-Motivation.“ Die könnte guttun, denn privat und beruflich verhindert sind mit Lukas Fischer, Luis McColgan, Moritz Steiner und Paul Basel einige Eckpfeiler. Luca Scherer, der zuletzt mit seiner B-Jugend bei einem Turnier in Spanien war, und Spielertrainer Serdal Günes sind wieder am Start. Und der nach Berlin gezogene Navid Gharahgozlou, der am Karfreitag an einer Funzelfahrt seiner alten Mannschaft teilnahm, soll zumindest auf der Bank sitzen.

Streker berichtet, dass die für gepflegten Fußball stehenden Pfeddersheimer sich zuletzt stärker aufs unbedingte Verteidigen und eklige Arbeiten gegen den Ball fokussierten. Das haben die Bretzenheimer auch, wenngleich weniger freiwillig. In Marienborn (2:0), Rüssingen (1:0) und gegen Kreuznach (2:0) klappte spielerisch weniger als erhofft – und wurde das, was es in der Hinrunde an Pech gab, einigermaßen egalisiert. „Verlieren verboten“ lautet Schmidts Credo. „Wir könnten im schlimmsten Fall auch mit einem Punkt leben, aber natürlich wäre ein Sieg Gold wert. Die Pfeddersheimer haben von den Einzelspielern her immer noch eine sehr gute Mannschaft, die anscheinend gerade in Schwung kommt.“ Mit dabei: Ex-46er Muhammed Yasar.

Trainerteam bleibt - ligaunabhängig

Die jüngste Erfolgsserie der Bretzenheimer veranlasst Schmidt, den Hut vor seiner Mannschaft zu ziehen: „Wir haben echt zu kämpfen mit unserer Personalsituation. Klasse, dass die jungen Spieler sich gerade jetzt so toll entwickeln. Der Glaube kehrt zurück, die mannschaftliche Geschlossenheit ist da.“ Dabei gab es vor einigen Wochen durchaus Ansagen, die man so kantig in Bretzenheim nicht gewohnt war. Offenbar fruchteten sie. Eine Reihe Spieler wurde von anderen Clubs kontaktiert. Da tun Signale der Konstanz gut. „Das Trainerteam bleibt geschlossen und ligaunabhängig“, berichtet Schmidt. Auch sein spielender Nebenmann Günes hat verlängert. „Wir haben richtig Bock drauf, mit einer jungen Mannschaft etwas aufzubauen“, betont das TSG-Urgestein. Und nennt mit Fischer, Steiner, Scherer, Marc Zeller, Leander und Bastian Rosinus, Marlon Müller, Lennart Leismann, Moritz Sonnenschein, Jakub Koutny, Brian Balik und Lukas Helbach gleich ein Dutzend weiterer Zusagen für die neue Saison – auch, wenn es runter gehen sollte.

Die Pfeddersheimer haben diese Woche ein ähnlich großes Paket geschnürt. All dies spricht für Aufbruchstimmung vor dem Abstiegskracher. „Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir jeden schlagen. Wenn ich viele Schisser und wenig Erfahrung hätte, wäre mir bange“, betont Streker. Für solche Spiele wie am Samstag, „die Alles-oder-nichts-Spiele, spielen wir Fußball“.

