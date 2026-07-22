Pfeddersheim Favorit in Monsheim: »Wir müssen natürlich gewinnen« Sportlich haben sich Landesligist TSG Pfeddersheim und Bezirksliga-Aufsteiger TuS Monsheim zuletzt etwas angenähert +++ Die Favoritenrolle vor dem Verbandspokalduell ist dennoch klar von Henry Metz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Monsheims Raul Escalante (schwarzes Trikot) traf mit dem TuS zuletzt in der Liga auf Felix Born und die TSG-Zweite. Nun will er mit Monsheim im Verbandspokal der Pfeddersheimer Landesliga-Mannschaft ein Bein stellen. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Monsheim. Im anstehenden Pokalspiel gegen die TuS Monsheim (Mittwoch, 19.30 Uhr, LIVE im Stream von WZ und AZ) geht es für das Team der TSG Pfeddersheim um mehr als nur das Weiterkommen. Für den Sportlichen Leiter Manuel Wöllner ist das Duell gegen die Nachbarn ein besonderes Spiel. „Das ist Nachbar, das ist Derby, das ist ein richtiges Derby, das ist Luftlinie 3 km“, sagt er.

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Auch Monsheim Trainer Tobias Hess spürt die Derbystimmung. Nach dem Aufstieg will der Bezirksligist den Favoriten aus der Landesliga ärgern, sieht die Aufgabe aber realistisch. Für Hess sei der Pokal lange nur eine Pflichtaufgabe in der Vorbereitung gewesen, nach dem Finaleinzug im Vorjahr habe er den Wettbewerb aber deutlich mehr zu schätzen gelernt. Wöllner, der auch immer wieder als Interimscoach in Pfeddersheim an der Linie stand, geht mit der klaren Favoritenrolle in die Partie. „Natürlich sind wir der Favorit. Natürlich müssen wir das Spiel gewinnen“, sagt er, warnt aber zugleich vor der Stimmung beim Aufsteiger. Monsheim werde zu Hause mit Euphorie auftreten, getragen vom Derbycharakter des Spiels. Wer glaube, dort locker durchzuspielen, werde sich täuschen. Für den Landesligisten ist das Spiel trotzdem ein Pflichttermin mit klarer Zielsetzung: eine Runde weiterkommen und keinen Fehlstart in eine wegweisende Saison hinlegen.