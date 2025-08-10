Pfeddersheim-Coach sauer: "Lieber nebenan ins Schwimmbad"

Gimbsheim. Der SV Gimbsheim hat das Landesliga-Derby gegen die TSG Pfeddersheim gewonnen. Vor eigenem Anhang gelang der Mannschaft von Steven Jones dank einer vor allem in der ersten Halbzeit starken Leistung ein 2:0 (2:0)-Sieg.

In den ersten Minuten spielten die Gäste gefällig und hätten mit etwas Glück durch den ehemaligen Gimbsheimer Dominik Schwarz (7.) sogar in Führung gehen können. Für den bereits geschlagenen Niklas Radmacher klärte aber SV-Abwehrchef Kevin Siebert per Kopf den Schuss des Pfeddersheimers. In der Folge hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, fanden gegen die tief stehenden Gäste aber zunächst kein Durchkommen. Bis zur 35. Minute: Nachdem sich Yassin Yildiz nach schöner Kombination mit Reda Chkifa über die linke Seite durchsetzen konnte, landete seine Hereingabe passgenau auf dem Kopf von Daniel Gawlik - 1:0.

Eine verdiente Führung der aktiveren Mannschaft, die trotzdem fast postwendend den Ausgleich kassiert hätte. Doch Fabian Herchenhan zielte knapp neben das leere Tor, SV-Keeper Radmacher war nach einer Parade unmittelbar zuvor noch nicht wieder auf seinem Posten. Kurz vor der Halbzeitpause legte auf der anderen Seite Daniel Gawlik (44.) das 2:0 nach. Die TSG hatte nach einem Freistoß der Gimbsheimer den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern können, aus zentraler Position traf Gawlik von der Strafraumgrenze ins linke obere Eck.

Für Pfeddersheim hätte es noch bitterer werden können, hätte der schon früh mit Gelb verwarnte Kapitän Fabio Schmidt noch vor der Pause die Ampelkarte gesehen. Doch Schiedsrichter Louis Ehmann drückte mehr als einmal beide Augen zu. „Ja, er hätte Gelb-Rot sehen können. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass der Schiedsrichter alle 50:50-Entscheidungen gegen uns gepfiffen hat. Und einen Handelfmeter hat er uns in der Anfangsphase auch nicht gegeben. Da waren wir zu brav, haben nicht protestiert“, ärgerte sich TSG-Trainer Marco Streker.

Sein Gegenüber Steven Jones sah seinerseits sein Team vom Unparteiischen benachteiligt, zwei klare Foulelfmeter hätte es seiner Meinung nach für seine Mannschaft geben müssen. „Die Pfeddersheimer können sich da wirklich nicht beschweren“, so Jones. Dessen Elf gab auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken den Ton angab. Weitere Tore wollten aber weder Gawlik (50.), dem insgesamt glücklosen Adriano Fragomeli (59.), noch dem eingewechselten Eric Reil (82.) gelingen. „Wenn wir uns etwas vorwerfen können, dann, das wir den Sack nicht früher zugemacht haben“, so Jones.

Während seine Spieler in der Schlussphase dem hohen Tempo und den Temperaturen Tribut zollen mussten, drängte die TSG auf den Anschlusstreffers. Markus Schygullas (80.) Kopfballtor wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen, ansonsten blieben die Angriffsbemühungen der Gäste harmlos. „Der Sieg für Gimbsheim geht in Ordnung“, fand Streker, der nach der erneuten Niederlage mit einigen seiner Spieler hart ins Gericht ging. Streker: „Ich hatte bei drei, vier Spielern den Eindruck, dass sie lieber nebenan ins Schwimmbad gegangen wären.“





