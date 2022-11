Pfatter wieder auf Trainersuche Michael Diermeier verlässt den Kreisklassisten im kommenden Sommer gen Hainsacker Richtung Bezirksliga

Am Dienstag verkündete er der Mannschaft des SVP, dass er ein Angebot aus der Bezirksliga von der SpVgg Hainsacker vorliegen habe und dieses annehmen werde. „Wir sind mit Michael sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit klappt. Menschlich und sportlich passt Dieri voll und ganz zum SVP. Allerdings können wir seine Beweggründe nachvollziehen. Er wohnt in Zeitlarn, hat nur wenige Kilometer bis zu seiner zukünftigen Wirkungsstätte und Hainsacker ist als alt eingesessener Bezirksligist natürlich eine gute Adresse“, erklärt Marco Hahn, der sportliche Leiter des SV Pfatter. Er muss sich nun wieder auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. „Wir werden uns die nötige Zeit nehmen. Den einen oder anderen Kandidaten habe ich schon auf dem Zettel. Die aktuelle Runde bringen wir aber auf alle Fälle mit Michael Diermeier zu Ende. Wir als Verantwortliche und die Mannschaft selbst sind von ihm und seiner Arbeit begeistert. Gerade unsere jungen Spieler werden bis zum Saisonende noch einiges lernen können“, ist Marco Hahn sicher.



Pfatter rangiert mit 26 Punkten (7/5/6) nach 18 von 24 Partien übrigens im gesicherten Mittelfeld.Michael Diermeier (35) verlässt den SV Pfatter schweren Herzens. „Ich fühle mich total wohl, die Mannschaft hat viel Potenzial und zieht gut mit. Mein mittel- bis langfristiges Ziel war es, als Trainer in der Bezirksliga zu landen, in der ich viele Jahre gespielt habe. Dieses Ziel kann ich nun kurzfristiger als gedacht erreichen“, so Diermeier, der sich trotz allem auf die anstehende restrunde in der Kreisklasse 1 mit dem SV Pfatter freut.