Pfatter erkämpfte sich einen Derbysieg gegen den FC Labertal. – Foto: Markus Schmautz

Pfatter mit Derbysieg gegen Labertal - Tegernheim II punktet dreifach Die restlichen Spiele des Rückrundenstarts finden am Sonntag statt

Tegernheim II – Mötzing 1:0 Schiedsrichter: Afrim Salihu. Tor: 1:0 Daniele Luggisi (42.). Der FC Tegernheim II (19) landete den sechsten Sieg (6/1/6), der FC Mötzing kassierte die achte Niederlage (3/3/8). „Ein verdienter Sieg in einem schwachen Kreisklassen-Spiel. Kevin Sieber traf noch die Latte, dazu vergaben wir noch einige weitere gute Chancen. Zum Schluss rettete uns unser Keeper Luis Schiller den Dreier“, blickt FCT-Trainer Sebastian Greiner zurück. „Leider wieder verloren. Die Mannschaft steckte auch nach dem Rückstand nicht auf. Wir erspielten uns noch die eine oder andere Chance. Im zweiten Durchgang hatten wir etwas mehr vom Spiel. Leider reichte es nicht mehr zum Ausgleich“, erklärt Johannes Hofmeister, der spielende Co-Trainer des FC Mötzing. Pfatter – Labertal 2:1 Schiedsrichter: Besim Hisenaj. Tore: 1:0 Patrick Wolf (25.), 2:0 Sandro Aumer (36.), 2:1 Sinisa Rudan (76.). Der SV Pfatter (17) hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den FC Labertal (11), der weiterhin voll im Abstiegskampf steht. „Im ersten Durchgang waren wir die bessere Mannschaft. In den zweiten 45 Minuten drückte der FC Labertal, aber wir konnten dem Druck standhalten. Der dritte Heimsieg in Folge, noch dazu ein Derbysieg, war eminent wichtig“, freut sich Marco Hahn, der sportliche Leiter des SV Pfatter. Die Spieler konnten im Anschluss an die Partie den Sieg beim vereinseigenen Weinfest gehörig feiern. „Ein Remis wäre verdient gewesen. Uns gehörte die Anfangsphase. Beide Gegentore in Halbzeit eins fingen wir uns nach Abwehrfehlern ein. Beide Teams setzten auf einem schwer bespielbaren Untergrund meist auf lange Bälle. Im zweiten Spielabschnitt waren wir klar überlegen, kamen verdient zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase hatte Hausladen das 2:2 auf dem Fuß“, so Johannes Gerl vom FC Labertal.

Hier die Vorberichte:

Hinspiel: 0:1. Der Aufsteiger aus Mötzing (12) überraschte gleich am ersten Spieltag mit einem Dreier gegen Tegernheim (16). Die Greiner-Elf will eine Wiederholung vermeiden und den fünften Heimdreier (4/1/2) landen. Der FCM ist der klare Außenseiter. In der Fremde gewann die Breundl-Elf bisher nur in Riekofen (1/2/4).





Hinspiel: 1:1. Der SV Pfatter (14) konnte die letzten beiden Heimspiele gewinnen möchte die Heimbilanz (2/2/2) endlich positiv gestalten. Die Gäste vom FC Labertal (11) rangieren aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsrang. Der dritte Sieg in Folge wird angepeilt. Die Auswärtsbilanz ist allerdings negativ (2/0/4).





Morgen, 14:00 Uhr TV Barbing TV Barbing SV Moosham SV Moosham 14:00 live PUSH

Hinspiel: 1:3. Nach dem hart umkämpften ersten Heimsieg im letzten Vorrundenspiel gegen Pfatter ist der TV Barbing (9) zwar weiterhin Letzter, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber nur noch vier Zähler. Die Lang-Elf will alles dafür tun, um nach der Partie gegen Moosham (17) eine ausgeglichene Heimbilanz vorweisen zu können (2/1/3). Die Gäste sind gut drauf, konnten zuletzt gegen Alteglofsheim und in Harting jeweils mit 2:0 gewinnen.





Morgen, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Donaustauf Donaustauf II 15:00 PUSH

Hinspiel: 0:3. Der SV Harting (10) ist aktuell Vorletzter, musste nach vier Spielen ohne Niederlage (2/2/0) zuletzt zwei Pleiten in Pfatter und gegen Moosham einstecken. Die Heimbilanz ist negativ (2/2/3). Die Gäste aus Donaustauf (21) siegten nach der Niederlage in Alteglofsheim am Mittwoch im Nachholspiel gegen den Rangzweiten von der SG Oberndorf/Matting mit 4:1. Dabei gab Martin Sautner, viele Jahre Leistungsträger und Kapitän von Stauf I, sein Debüt. Ihm wurde vor einigen Tagen mitgeteilt, dass seine Dienste im Bayernliga-Team nicht mehr benötigt werden. Der sympathische Allrounder stellt sich nun in den Dienst der Zweiten. Der dritte Auswärtssieg soll eingefahren werden (2/3/2).





Hinspiel: 2:1. Für die SG Oberndorf/Matting (27) zählt im Kampf um die Aufstiegsränge nur der sechste Heimsieg (5/2/0). Am Mittwoch verlor die Eisvogel-Elf mit 1:4 in Donaustauf. Der Rückstand auf Tabellenführer Großberg beträgt nun sieben Punkte. Die Gäste von der SG Peising/Bad Abbach II (17) befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Nach zwei Niederlagen möchte die Maaske-Elf endlich wieder punkten. Auswärts musste man erst eine Niederlage einstecken (2/3/1)





Morgen, 15:15 Uhr TSV Alteglofsheim Alteglofshei TSV Großberg TSV Großberg 15:15 PUSH

Hinspiel: 0:2. Der TSV Alteglofsheim (18) ist heimstark (4/2/1) und hat gegen den Tabellenführer aus Großberg (34) nichts zu verlieren. Die kampf- und willensstarke Lublow-Elf möchte für eine Überraschung sorgen. Die Gäste führen das Klassement an (11/1/1) und wollen den zwölften Saisonsieg einfahren. Der siebte Auswärtsdreier (6/1/1) ist Pflicht.





Morgen, 15:15 Uhr SV Sarching SV Sarching TSV Aufhausen Aufhausen 15:15 PUSH

Hinspiel: 3:5. Der SV Sarching startete mit zwei Niederlagen in die Saison. Nach fünf Spieltagen hatte die Wagner-Elf erst fünf Zähler auf dem Konto. Dann folgten allerdings sechs Siege in Serie. Rang zwei ist in Sichtweite, ist nur noch vier Punkte entfernt. Der fünfte Heimdreier (4/1/1) muss her. Die Gäste aus Aufhausen (17) können beruhigt aufspielen. Sie befinden sich in sicheren Tabellengefilden. Die Auswärtsbilanz ist positiv (3/0/2). Das macht Mut.