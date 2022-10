"Mussten uns darauf konzentrieren, den Ball zu stoppen und zu passen." Auf schwierigem Geläuf in Altdorf setzte sich der FC Eintracht Landshut mit 3:1 durch. – Foto: Reimund Neumaier

Pfarrkirchen wacht zu spät auf - Neufraunhofen siegt ganz spät 16. Spieltag in der Bezirksliga West - die Sonntagsspiele: Ergoldsbach zieht durch Sieg an Pfarrkirchen vorbei +++ Landshut baut Abstand auf Abstiegsplätze aus +++ Neufraunhofen bleibt an der Spitze

Drei Partien standen am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga West auf der Agenda. Der FC Ergolding verlor trotz Chancenwucher bei Spitzenreiter Neufraunhofen, der FC Eintracht Landshut holt wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und der TSV Ergoldsbach beendet eine sechs Spiele andauernde Sieglosserie mit dem Sieg in Pfarrkirchen.

So ganz konnte Neufraunhofens spielender Co-Trainer Daniel Treimer den Last-Minute-Sieg über den FC Ergolding nicht einordnen. "Ich spiele schon wirklich lange Fußball, aber sowas habe ich noch nie erlebt", schilderte der 33-Jährige. Was war passiert? Die Gäste aus Ergolding hatten Chance um Chance, um dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Einzig und allein Keeper Thomas Huber stellte sich einer Heimniederlage in den Weg. "Wir können uns heute wirklich bei ihm bedanken. Wahnsinn, was er gehalten hat. Er hat ungelogen acht mal gehalten, als Ergolding frei aufs Tor zugelaufen ist." Generell waren die Gäste in allen Belangen überlegen und gleich zweimal kurzzeitig in Unterzahl: Nico Eglhuber (66.) und Michael Koller (79.) bekamen eine 10-Minuten-Strafe. "Wir hätten uns nicht beklagen dürfen, wenn wir drei, vier, fünf zu null verloren hätten", sagte Treimer, dessen Team "keinen guten Tag" erwischt hat. "Ich kann das noch gar nicht einordnen, weil ich nicht glauben kann, wie wir das gewonnen haben", gab er ungläubig zu. Während die Gäste eine Torchance nach der anderen liegen ließen, schoss der Tabellenführer genau einmal aufs Tor: Nach einer Ecke hatte Ergoldings Schlussmann Michael Förster den Ball eigentlich schon sicher, ließ ihn aber wieder fallen und Koller sorgte für den umjubelten, wenn auch nicht wirklich verdienten, Siegtreffer für die Gastgeber (90.+5). "Wenn du da vorne stehst, gewinnst du diese Spiele halt", freute sich Treimer über den dritten Sieg in Folge. Weiter geht's am Freitag auswärts beim ASCK Simbach am Inn.

Nach sechs sieglosen Partien konnte sich der TSV Ergoldsbach über einen wichtigen Auswärtssieg in Pfarrkirchen freuen. "Die Situation in den letzten Wochen war nicht einfach für uns", gab der sportliche Leiter, Ludwig Hirsch, unumwunden zu. Umso größer war die Freude nach dem 3:2-Sieg in der Fremde, durch den der TSV an den Hausherren vorbei auf Rang neun springt. "Wir haben heute über 85 Minuten eine super Leistung gebracht und waren ganz klar die Mannschaft, die den Sieg haben wollte", lobte Hirsch sein Team. Die Gäste waren von Anfang an präsent in den Zweikämpfen und gingen zehn Minuten vor der Pause durch Martin Stoller in Führung (35.). "Defensiv haben wir nichts anbrennen lassen und Pfarrkirchen wurde nicht wirklich gefährlich." Auch im zweiten Durchgang war Ergoldsbach stärker und kam durch Markus Mayer (56.) und Alexander Diewald (66.) zum 3:0 und in vermeintlich sichere Fahrwasser. "Leider Gottes haben wir es am Schluss dann nochmal selbst spannend gemacht", monierte Hirsch. In der 89. Minute kamen die Hausherren durch Xaver Birkeneder zum Anschluss und zwei Minuten später durch Lukas Eder zum 2:3. "Da ist es nochmal unnötig knapp geworden", sagte Hirsch, der sich kurz später aber über den Dreier freuen durfte. "Unterm Strich war es eine Top-Leistung der Jungs. Wir sind stolz, auch wenn es am Ende nochmal knapp war. Der Sieg war völlig verdient."