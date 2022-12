Pfarrkirchen: TuS-Ikone Linhart übernimmt ab Sommer Das 53-jährige Urgestein bildet ab kommender Saison eine Trainer-Doppelspitze mit Robert Schildmann

In seiner aktiven Zeit war Markus Linhart einer der besten Kicker, die das Rottal in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat. Bei der TuS Pfarrkirchen engagiert sich der mittlerweile 53-Jährige seit vielen Jahren mit großem Erfolg als Nachwuchs-Coach und gehörte in der Vergangenheit als Assistenzcoach auch bereits dem Trainer-Stab der TuS-Ersten an. Nun haben die Entscheidungsträger des Bezirksligisten Nägel mit Köpfen gemacht und vermelden die Beförderung des Vereins-Urgesteins zum Chefanweiser der I. Mannschaft. Linhart, der aktuell noch die U19 der Kreisstädter betreut, wird in der Spielzeit 2023/2023 gemeinsam mit Robert Schildmann (35) ein gleichberechtigtes Trainer-Duo bilden.