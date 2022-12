Pfarrkirchen: Taboga nicht mehr Trainer Der Bezirksligist und der 32-jährige Übungsleiter ziehen bereits in der Winterpause einen Schlussstrich

"Nach einem intensiven und von der nötigen Selbstreflexion geprägten Gespräch aller Verantwortlichen kam man an der Rennbahn zu dem gemeinschaftlichen Ergebnis, dass es einen neuen Impuls, eine Veränderung brauche. Pascal hat bei uns enorm viel Aufwand betrieben. Er hat seine Arbeitsauffassung nicht nur auf seine Aufgaben als Trainer beschränkt, sondern hat sich auch in viele Vereinsbelange erfolgreich mit eingebracht und sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer freundschaftlich und seriös, obwohl der personelle Umbruch im Kader natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich brachte", lässt der Verein in einer von Abteilungsleiter Christoph Bachhuber verschickten Pressemitteilung verlauten.







"Trotz alledem wird es zur neuen Saison nochmal eine Verjüngung im Kader geben und wir müssen die Situation neu bewerten. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Gespräch mit Pascal zu suchen, um die Einzelheiten wie üblich zeitnah und offen zu besprechen. Letztlich haben wir uns nach reiflicher Überlegung auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung bereits zum Winter verständigt. Für die geleistete Arbeit danken wir ihm von Herzen und hoffen zugleich, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Pascal wird in Pfarrkirchen ein immer gern gesehener Gast sein. Robert Schildmann ist somit ab sofort alleinverantwortlicher Trainer. Wie die Personalien für die neue Saison aussehen, werden wir ebenfalls zeitnah fixieren", heißt es in dem Schreiben weiter.