Pfarrkirchen: Linhart macht weiter - Schildmann sagt im Sommer Servus

Das Trainerduo Robert Schildmann / Markus Linhart bei der TuS Pfarrkirchen wird es nur mehr bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 geben. Schildmann wird den derzeitigen Tabellenletzten der Bezirksliga West unabhängig vom Saisonausgang auf eigenem Wunsch verlassen. Sein Kollege Linhart wird dem Klub hingegen erhalten bleiben.

"Robert konnte Verein und Mannschaft stets mit großem Fachwissen, Zuverlässigkeit und großer Loyalität bereichern. Die TuS hätte den gemeinsamen Weg gerne fortgesetzt, zeigt jedoch großen Respekt vor der Entscheidung. Wir hätten uns gewünscht, dass Robert zumindest ein weiteres Jahrim Team dabeigeblieben wäre. Er füllt die Rolle überragend aus und ist für uns nach wie vor eine echte Bereicherung“, betont der sportlicher Leiter Josef Burmberger, zeigt aber Verständnis für die Entscheidung: "Eine persönliche Veränderung nach vier Jahren Trainertätigkeit halte ich generell für absolut nachvollziehbar.“





Schildmann selbst gibt sich ehrlich und lobt die Zusammenarbeit im Verein: "Nach nun fast vier Jahren habe ich einfach gespürt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Platz für einen neuen Impuls zu schaffen - sowohl bei mir, als auch bei der Mannschaft. Es war eine sehr schöne Zeit, ich habe viele Erfahrungen gesammelt und immer gern mit Mannschaft, Markus und den anderen Funktionären zusammengearbeitet. Ich behalte die Zeit in Pfarrkirchen in bester Erinnerung und werde immer wieder gerne an die Rennbahn kommen.“



