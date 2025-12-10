Pfarrkirchen krallt sich Hasanovic

Die TuS 1860 Pfarrkirchen freut sich über einen wichtigen Neuzugang: Mit Mirza Hasanovic schließt sich ein erfahrener und vielseitig verwendbarer Spieler dem Bezirksliga-Kader an. Hasanovic ist im Verein kein Unbekannter – bereits seit einiger Zeit läuft er für die Futsal-Mannschaft Young Boys Balkan auf, die ebenfalls bei der TuS 1860 Pfarrkirchen angesiedelt ist auf und hat dort mit starken Leistungen einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Rottaler seit dieser Saison in der Bundesliga um Punkte und Tore wetteifern dürfen.

Der 35-Jährige plant zudem, seinen Lebensmittelpunkt nach Pfarrkirchen zu verlegen, was seine Entscheidung für die TuS aufzulaufen, entscheidend beeinflusste. Neben seiner eigenen sportlichen Laufbahn engagiert sich Hasanovic bereits in der Jugendabteilung als Fitness- und Koordinationscoach und unterstützt die Nachwuchsteams mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung.





Die Verantwortlichen der TuS 1860 Pfarrkirchen zeigen sich begeistert von der Verpflichtung des Bosniers, der in der Region schon höherklassige Stationen bei der SpVgg Osterhofen, dem SV Türk Gücü Straubing und dem SV Hutthurm hatte. In einer Stellungnahme des Klub heißt es: "Wir freuen uns riesig darüber, dass sich Mirza uns angeschlossen hat. Mit ihm kommt ein absoluter Führungsspieler in unser Team, das derzeit mehrere langfristige Ausfälle von wichtigen Spielern zu beklagen hat. Wir hoffen, dass er der jungen Truppe neuen Schwung im Abstiegskampf geben kann.“



