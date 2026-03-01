 2026-02-20T12:29:42.904Z

Testspiel

Pfarrkirchen hat noch »viel Arbeit« - Oberdiendorf unter Schock

Testspiele in Niederbayern - Sonntag: TuS schlägt Aufhausen +++ Schalding II schließt Test-Wochenende erfolgreich ab +++ Ruderting schlägt Frauenbiburg +++ Sanka-Einsatz in Oberdiendorf

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Noch sind Robert Schildmann (links) und Markus Linhart nicht zufrieden mit ihrer Truppe.
Noch sind Robert Schildmann (links) und Markus Linhart nicht zufrieden mit ihrer Truppe. – Foto: Thomas Martner

Während auf Verbandsebene bereits die Frühjahrsrunde gestartet ist, wird in den unteren Klassen noch fleißig getestet: Es geht langsam aber sicher um den Feinschliff! So probte Pfarrkirchen am Sonntagvormittag den Ernstfall gegen Aufhausen - und der SV Schalding-Heining II schloss ein gelungendes Testspiel-Wochenende entsprechend ab. Eine besondere Partie fand in Frauenbiburg statt. Mit dem gastgebenden SV und dem FC Ruderting trafen die beiden besten niederbayerischen Frauen-Teams aufeinander...

Heute, 10:00 Uhr
TuS 1860 Pfarrkirchen
TuS 1860 PfarrkirchenPfarrkirchen
SC Aufhausen
SC AufhausenAufhausen
3
2
Abpfiff

Robert Schildmann (Trainer, Pfarrkirchen): "Ein guter Test - man hat allerdings schon gemerkt, dass uns vier, fünf Stammkräfte noch fehlen, die im Lauf der Vorbereitung zurückkehren werden. Die Abläufe sind noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Was mich heute besonders ärgert: Die beiden Gegentore. Daran müssen wir noch arbeiten - gerade an der Konzentrationsfähigkeit."

Heute, 13:30 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
FC Ruderting
FC RudertingRuderting
1
4

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg) "Kein fußballerischer Leckerbissen - von beiden Seiten. Wir waren verständlicherweise in der Außenseiterrolle und haben deshalb versucht, erst einmal kompakt zu stehen. Über Umschaltmomente wollten wir gefährlich werden, was uns auch ganz gut gelungen ist. Nur haben wir - leider - die nötige Effektivität vermissen lassen. Auch wenn Ruderting etwas öfter in unserem Strafraum war, waren klare Torchancen insgesamt Mangelware. Der Gegner war dann einfach effektiver... Das Ergebnis schaut dann deutlicher aus, als das Spiel war.

Ruderting und Frauenbiburg lieferten sich ein heißes Duell.
Ruderting und Frauenbiburg lieferten sich ein heißes Duell. – Foto: Alfred Brumbauer

Heute, 14:30 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding II
SV Auerbach
SV AuerbachAuerbach
2
0
Abpfiff

Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer, Schalding): "Insgesamt ein gelungenes Testspiel-Wochenende. Besonders gut: Wir haben in beiden Spielen - am Freitag und heute - kein Gegentor bekommen. Obwohl wir ein paar angeschlagene und kranke Spieler haben, sind wir sehr zufrieden - oder vielleicht gerade deshalb. Nun geht es ins Trainingslager nach Ungarn - und dann sind wir gewappnet für die Pflichtspiele."

Heute, 16:00 Uhr
SSV Jandelsbrunn
SSV JandelsbrunnJandelsbrunn
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf
1
2
Abpfiff

Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter, Oberdiendorf): "Schlechte Vorzeichen: Der Kader ist derzeit sehr klein. Und ich bin etwas geschockt: Marco Unfried hat sich schwer verletzt - das Sprunggelenk und das Wadenbein sind gebrochen. Der Sanka musste kommen! Jandelsbrunn hat es richtig gut gemacht, wir haben uns schwer getan."

