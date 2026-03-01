Pfarrkirchen hat noch »viel Arbeit« - Oberdiendorf unter Schock

Noch sind Robert Schildmann (links) und Markus Linhart nicht zufrieden mit ihrer Truppe. – Foto: Thomas Martner

Während auf Verbandsebene bereits die Frühjahrsrunde gestartet ist, wird in den unteren Klassen noch fleißig getestet: Es geht langsam aber sicher um den Feinschliff! So probte Pfarrkirchen am Sonntagvormittag den Ernstfall gegen Aufhausen - und der SV Schalding-Heining II schloss ein gelungendes Testspiel-Wochenende entsprechend ab. Eine besondere Partie fand in Frauenbiburg statt. Mit dem gastgebenden SV und dem FC Ruderting trafen die beiden besten niederbayerischen Frauen-Teams aufeinander...

Robert Schildmann (Trainer, Pfarrkirchen): "Ein guter Test - man hat allerdings schon gemerkt, dass uns vier, fünf Stammkräfte noch fehlen, die im Lauf der Vorbereitung zurückkehren werden. Die Abläufe sind noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Was mich heute besonders ärgert: Die beiden Gegentore. Daran müssen wir noch arbeiten - gerade an der Konzentrationsfähigkeit."

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg) "Kein fußballerischer Leckerbissen - von beiden Seiten. Wir waren verständlicherweise in der Außenseiterrolle und haben deshalb versucht, erst einmal kompakt zu stehen. Über Umschaltmomente wollten wir gefährlich werden, was uns auch ganz gut gelungen ist. Nur haben wir - leider - die nötige Effektivität vermissen lassen. Auch wenn Ruderting etwas öfter in unserem Strafraum war, waren klare Torchancen insgesamt Mangelware. Der Gegner war dann einfach effektiver... Das Ergebnis schaut dann deutlicher aus, als das Spiel war.

Ruderting und Frauenbiburg lieferten sich ein heißes Duell. – Foto: Alfred Brumbauer

Manuel Mikolaiczyk (Co-Spielertrainer, Schalding): "Insgesamt ein gelungenes Testspiel-Wochenende. Besonders gut: Wir haben in beiden Spielen - am Freitag und heute - kein Gegentor bekommen. Obwohl wir ein paar angeschlagene und kranke Spieler haben, sind wir sehr zufrieden - oder vielleicht gerade deshalb. Nun geht es ins Trainingslager nach Ungarn - und dann sind wir gewappnet für die Pflichtspiele."