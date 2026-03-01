Pfarrkirchen hat noch »viel Arbeit« - Gipfeltreffen der Frauen

Thomas Jost (Trainer, Frauenbiburg) "Kein fußballerischer Leckerbissen - von beiden Seiten. Wir waren verständlicherweise in der Außenseiterrolle und haben deshalb versucht, erst einmal kompakt zu stehen. Über Umschaltmomente wollten wir gefährlich werden, was uns auch ganz gut gelungen ist. Nur haben wir - leider - die nötige Effektivität vermissen lassen. Auch wenn Ruderting etwas öfter in unserem Strafraum war, waren klare Torchancen insgesamt Mangelware. Der Gegner war dann einfach effektiver... Das Ergebnis schaut dann deutlicher aus, als das Spiel war.