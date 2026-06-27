Pfarrkirchen feiert 100-Jähriges – Pleite für Schierling – Seebach 7:0

– Foto: Robert Geisler

Torfestivals bei Rekordtemperaturen: In Niederbayern gab es auch am Samstag einige Spielabsagen – nicht nur im Jugendbereich. Andernorts wurde bereits in den frühen Morgenstunden geackert. Die Testspiele der niederbayerischen Top-Teams vom 27. Juni.

Drei Elfmeter, vier Tore und am Ende ein 3:1-Erfolg für den FSV Landau: Gegen die SpVgg GW Deggendorf brachte ein Strafstoß den FSV in Front. Torwart Groll ahnte zwar die Ecke, doch Seer verwandelte dennoch zur frühen Führung bei etwa 32 Grad. In der zweiten Hälfte glich Frank ebenfalls vom Punkt aus, doch Landau antwortete. Nach einer Einzelaktion von Mann-Wagner führte der Bezirksligist der West-Staffel wieder (73.). Augenblicke später sorgte Lunz per Elfmeter mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Der TSV Seebach wurde seiner Favoritenrolle gegen den FC Poppenberg gerecht und schlug den A-Klassisten am Samstagvormittag mit 7:0. Zur Pause stand es durch einen Doppelpack von Patryk Richert noch 2:0, doch nach dem Seitenwechsel brachen beim FCP die Dämme. Gergö Adorjan (56.), Fabian Schwingenschlögl (62.), Simon Griesbeck (71.) sowie Kilian Grabolle (77., 86.) schraubten das Ergebnis entsprechend in die Höhe.

Ein Tor vergangene Landesliga-Saison, gleich zwei heute vormittag: Killian Grabolle (hinten) machte den sechsten und siebten TSV-Treffer. (Archivfoto) – Foto: Michael Birkner

Ein Elfmeter brachte auch die U23 des SV Schalding-Heining gegen Schönberg in Front. Unmittelbar nach der Pause legte Schaldings Nummer 30 Adnan Begovic den Ball vom Punkt ins linke Eck. Das 2:0 spielte der Bezirksligist stark aus: Am Ende einer starken Kombination staubte Manuel Mikolaiczyk trocken zum 2:0 ab. Die Highlights gibt es hier.

Der 1. FC Passau tankt Selbstvertrauen: Nur wenige Stunden nach dem 4:0 gegen den TSV Klingenbrunn schlug der FCP den oberbayerischen Ladnesligisten TSV Kastl. Der entscheidende und einzige Treffer fiel erst kurz vor Schluss. Steinleitner fand mit einer Flanke Krasniqi, der den Doppelspieltag der Passauer per Kopf vergoldete.

100 Jahre TuS 1860 Pfarrkirchen Fußball! Zur Jubiläumsfeier gastierte die SpVgg Unterhaching am Abend an der Rennbahn, und der Bezirksliga-Absteiger verkaufte sich durchaus teuer. Angeführt von Kapitän Markus Schwabl, der auch zuvor beim Siloking-Cup zum Einsatz kam, siegte der Regionalligist am Ende standesgemäß mit 4:0. David Michelini per Doppelpack, der Ex-Schanzer und -Nürnberger Jeroen Krupa und Youngster Daris Ibrakovic trafen für die Gäste.

– Foto: Alfred Brumbauer