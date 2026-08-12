 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Pfalzdorf & Hamminkeln kämpfen um die erste Tabellenführung

Bezirksliga 4: Alemannia Pfalzdorf und Hamminkelner SV bestreiten das Eröffnungsspiel. Am Samstag präsentieren sich zwei neue Gesichter: SuS Dinslaken und SV Budberg II.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Pfalzdorf gegen Hamminkeln.
Pfalzdorf gegen Hamminkeln. – Foto: Arno Wirths

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1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf und Hamminkelner SV bestreiten das Eröffnungsspiel. Am Samstag präsentieren sich zwei neue Gesichter: SuS Dinslaken und SV Budberg II.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
19:30live
Spieltext Pfalzdorf - Hamminkeln

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
17:00
Spieltext Dinslaken 09 - SV Budberg II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Anholt - SF Lowick

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30
Spieltext Twisteden - BW Dingden II

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:00
Spieltext TuS Xanten - DJK Rhede

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30
Spieltext SV Friedrich - TuS Stenern

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
16:00
Spieltext Kevelaer - PSV Wesel

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live
Spieltext TSV Weeze - SV Rindern

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
15:00
Spieltext Rheingold E. - Veen

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Das sind die nächsten Spieltage



3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
Sa., 29.08.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Stenern
So., 30.08.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Xanten - PSV Wesel
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Budberg II
So., 30.08.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - DJK Rhede
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern
So., 30.08.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!