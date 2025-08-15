Pfalzdorf-Trainer Offermanns lobt sein neues Team

Ihre Saison war längst vorbei, da waren die Spieler der zweiten Mannschaft von Alemannia Pfalzdorf immer noch in schöner Regelmäßigkeit in Sollstärke auf den Fußballplätzen zu finden. Schließlich mussten sie von den Rängen aus dabei helfen, dass sie selbst im dritten Anlauf doch noch den Aufstieg in die Kreisliga A schaffen konnten.

Den Sprung in die höhere Klasse hatte das Team auf dem Rasen als Vizemeister in der Gruppe eins der Kreisliga B verpasst. Doch dann eröffnete sich noch ein Hintertürchen ins Kreisliga-Oberhaus, weil die SV Hönnepel-Niedermörmter für die am Wochenende beginnende Saison nach ihrem Bezirksliga-Abstieg keine Senioren-Mannschaft mehr gemeldet hat. Jetzt musste nur die erste Mannschaft der Alemannia in der Bezirksliga bleiben, damit die Reserve hoch in die Kreisliga A kommen konnte.

Während das Bezirksliga-Team auf dem Platz in einer Entscheidungsrunde um den Klassenerhalt kämpfte, war die zweite Mannschaft dafür zuständig, für die notwendige Fan-Unterstützung bei den Partien gegen die Bezirksliga-Konkurrenz aus Krefeld zu sorgen. Beides gelang bekanntlich. Als Alemannia Pfalzdorf I vor 1000 Zuschauern nach dem 2:1-Heimsieg gegen den VfB Uerdingen den Klassenerhalt feiern durfte, jubelte Alemannia Pfalzdorf II geschlossen auf den Rängen im Heribert-Ramrath-Stadion über den Sprung in die Kreisliga A.

Raphael Erps, der das Team als Trainer in die A-Liga geführt hat, ist sogar noch eine Klasse höher aufgestiegen. Er ist nun Coach der ersten Mannschaft des Klubs in der Bezirksliga. Sein Nachfolger ist Christian Offermanns, ein guter Bekannter in Pfalzdorf. Von 2010 bis 2016 stand der mittlerweile 41-Jährige für die Alemannia in der Bezirksliga und der Kreisliga A in 134 Partien auf dem Platz. Er erzielte dabei 64 Treffer, eine bemerkenswert gute Quote.

„Als der Sportliche Leiter Stefan Eikemper und ich uns zu Beginn des Jahres auf eine Zusammenarbeit verständigt haben, war die Kreisliga A noch überhaupt kein Thema“, sagt Offermanns. Eine seiner ersten Amtshandlungen beim Dienstantritt bei der Alemannia war: „Ich habe den Begriff zweite Mannschaft und Reserve aus dem Sprachgebrauch verbannt. Wir sind jetzt die U 23 – das Team, in dem die talentierten jungen Spieler des Vereins an die erste Mannschaft herangeführt werden sollen.“

Allerdings wird dies keine Einbahnstraße sein. Denn Spieler aus dem Bezirksliga-Kader werden auch immer wieder in der A-Liga zum Einsatz kommen. Das habe, so der neue Coach, Vor- und Nachteile. „Natürlich können uns diese Akteure stärker machen. Allerdings werden wir dadurch auch immer wieder in wechselnden Formationen spielen“, so Offermanns.

Aktuell plant er mit 23 Feldspielern. „Die Trainingsbeteiligung ist bislang wirklich gut. Die Jungs sind motiviert und geben auch in den laufintensiven Einheiten ihr Bestes.“ Die Liga hält Offermanns für noch ausgeglichener als in der vergangenen Saison. „Unser Ziel als Aufsteiger ist natürlich der Klassenerhalt. Das bedeutet, so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich zu sammeln.“ Die erste Chance gibt es am Freitag, 19.30 Uhr, beim Auftaktspiel der Liga im Stadion am Bresserberg gegen den 1. FC Kleve II.