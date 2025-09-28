Pfalzdorf schafft Befreiung, Kevelaer mit Kantersieg, Stenern siegt

Spieltag 7 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während der VfL Rhede erneut gewinnt, holt die DJK Twisteden ein 0:3 gegen die Sportfreunde Lowick auf. Die Viktoria Goch II feiert den ersten Sieg. Am Sonntag legten Alemannia Pfalzdorf, der Kevelaerer SV und der TuS Stenern ebenfalls Erfolge hinterher.
_______________
Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Die Reserve von Viktoria Goch
feierte einen knappen Heimsieg über den SV Haldern
- und damit den ersten Sieg in der Bezirksliga! Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre zweitbeste Gelegenheit: In der 66. Minute traf Miguel Wurring, zuvor verballerten die Gastgeber einen Strafstoß,
und sorgte vor allem nach Abpfiff für großen Jubel beim Aufsteiger, denn zumindest bis Sonntag ist Goch II punktgleich mit Haldern auf dem Relegationsplatz.
Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Der VfL Rhede
setzte sich bei Westfalia Anholt
deutlich durch. Kurz vor der Pause brachte Ferhat Cavusman
die Gäste in Führung (43.), ehe er unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut zuschlug. Til Spiegelhoff
ließ die Hausherren in der 59. Minute hoffen, doch in der Schlussphase machte Rhede alles klar: Zunächst erhöhte David Adegboyega Weade
, ehe in der Nachspielzeit Elias Francesco Librandi
den Schlusspunkt setzte. Anholt hatte die Chance auf den Ausgleich, doch der Sieg des Tabellenführers geht in Ordnung. In der Live-Tabelle hat Rhede acht Punkte Vorsprung auf Stenern.
Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
Ein packendes Duell endete zwischen der DJK Twisteden
und den Sportfreunden Lowick
mit einem Remis. Die Gäste führten nach Treffern von Fynn Bennemann
(16., 48.) und Hussein Merhi
(29.) bereits mit 3:0. Doch die Gastgeber kämpften sich eindrucksvoll zurück: Tom Cappel
verkürzte zunächst (58.), traf kurz vor Schluss per Strafstoß zum 2:3 und bereitete so die dramatische Nachspielzeit vor. Dort gelang Torben Schellenberg
tatsächlich noch der Ausgleich (90.+2). Die Partie sah zudem zwei Platzverweise: Lukas Oostendorp
(Lowick) sah früh Rot, Chris Kleuskens
(Twisteden) in der Schlussminute Gelb-Rot.
Alemannia Pfalzdorf schaffte gegen den SV Rindern endlich den ersten Saisonsieg. Dominik Saat vergoldete nach der Pause (53.) den Führungstreffer von Dominik van Baal, der die Weichen auf Sieg schon früh gestellt hatte. Pfalzdorf brachte das 2:0 über die Zeit und verlässt damit den Tabellenkeller. Rindern hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Relegation.
Tom-Luka Wanders ist es zu verdanken, dass die Liga noch nicht entschieden ist. Sie wäre es natürlich eh noch nicht, aber ohne den Doppelpack gegen den TSV Weeze wäre Tabellenführer VfL Rhede womöglich schon auf acht Punkte enteilt. Das wäre zumindest eine Mini-Mini-Vorentscheidung gewesen, so aber bleibt das Rennen mit "nur" fünf Punkten weniger offener.
Beim SV Friedrichsfeld sind es nun neun Punkte Rückstand auf Rang eins, denn gegen den Kevelaerer SV gab es eine klare 2:5-Pleite. Eray Tuncel verwandelte in der Schlussphase zwei Elfmeter, um immerhin das Ergebnis zu kaschieren. Kevelaer klettert auf Platz sechs, weil mit Max Gastens und Robin Kaschubat ebenfalls zwei Spieler doppelt netzten.
Die weiteren Ergebnisse
____
Das sind die nächsten Spieltage
8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV