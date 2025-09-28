 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Pfalzdorf holt den ersten Sieg.
Pfalzdorf holt den ersten Sieg. – Foto: Arno Wirths

Pfalzdorf schafft Befreiung, Kevelaer mit Kantersieg, Stenern siegt

Bezirksliga Niederrhein 4: Viktoria Goch II schafft gegen den SV Haldern den ersten Sieg, die Sportfreunde Lowick verspielen ein 3:0. Tabellenführer VfL Rhede siegt weiter, doch TuS Stenern bleibt dran. Siege feiern außerdem Alemannia Pfalzdorf und Kevelaerer SV.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 7 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während der VfL Rhede erneut gewinnt, holt die DJK Twisteden ein 0:3 gegen die Sportfreunde Lowick auf. Die Viktoria Goch II feiert den ersten Sieg. Am Sonntag legten Alemannia Pfalzdorf, der Kevelaerer SV und der TuS Stenern ebenfalls Erfolge hinterher.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
0
Abpfiff
+Video
Die Reserve von Viktoria Goch feierte einen knappen Heimsieg über den SV Haldern - und damit den ersten Sieg in der Bezirksliga! Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre zweitbeste Gelegenheit: In der 66. Minute traf Miguel Wurring, zuvor verballerten die Gastgeber einen Strafstoß, und sorgte vor allem nach Abpfiff für großen Jubel beim Aufsteiger, denn zumindest bis Sonntag ist Goch II punktgleich mit Haldern auf dem Relegationsplatz.

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
4
Abpfiff
+Video
Der VfL Rhede setzte sich bei Westfalia Anholt deutlich durch. Kurz vor der Pause brachte Ferhat Cavusman die Gäste in Führung (43.), ehe er unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut zuschlug. Til Spiegelhoff ließ die Hausherren in der 59. Minute hoffen, doch in der Schlussphase machte Rhede alles klar: Zunächst erhöhte David Adegboyega Weade, ehe in der Nachspielzeit Elias Francesco Librandi den Schlusspunkt setzte. Anholt hatte die Chance auf den Ausgleich, doch der Sieg des Tabellenführers geht in Ordnung. In der Live-Tabelle hat Rhede acht Punkte Vorsprung auf Stenern.

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
3
Abpfiff
Ein packendes Duell endete zwischen der DJK Twisteden und den Sportfreunden Lowick mit einem Remis. Die Gäste führten nach Treffern von Fynn Bennemann (16., 48.) und Hussein Merhi (29.) bereits mit 3:0. Doch die Gastgeber kämpften sich eindrucksvoll zurück: Tom Cappel verkürzte zunächst (58.), traf kurz vor Schluss per Strafstoß zum 2:3 und bereitete so die dramatische Nachspielzeit vor. Dort gelang Torben Schellenberg tatsächlich noch der Ausgleich (90.+2). Die Partie sah zudem zwei Platzverweise: Lukas Oostendorp (Lowick) sah früh Rot, Chris Kleuskens (Twisteden) in der Schlussminute Gelb-Rot.

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
2
0
Abpfiff
Alemannia Pfalzdorf schaffte gegen den SV Rindern endlich den ersten Saisonsieg. Dominik Saat vergoldete nach der Pause (53.) den Führungstreffer von Dominik van Baal, der die Weichen auf Sieg schon früh gestellt hatte. Pfalzdorf brachte das 2:0 über die Zeit und verlässt damit den Tabellenkeller. Rindern hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Relegation.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
0
Abpfiff
Tom-Luka Wanders ist es zu verdanken, dass die Liga noch nicht entschieden ist. Sie wäre es natürlich eh noch nicht, aber ohne den Doppelpack gegen den TSV Weeze wäre Tabellenführer VfL Rhede womöglich schon auf acht Punkte enteilt. Das wäre zumindest eine Mini-Mini-Vorentscheidung gewesen, so aber bleibt das Rennen mit "nur" fünf Punkten weniger offener.

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
2
5
Abpfiff
Beim SV Friedrichsfeld sind es nun neun Punkte Rückstand auf Rang eins, denn gegen den Kevelaerer SV gab es eine klare 2:5-Pleite. Eray Tuncel verwandelte in der Schlussphase zwei Elfmeter, um immerhin das Ergebnis zu kaschieren. Kevelaer klettert auf Platz sechs, weil mit Max Gastens und Robin Kaschubat ebenfalls zwei Spieler doppelt netzten.

Die weiteren Ergebnisse

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
1
3
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 028.9.2025, 18:08 Uhr
André NückelAutor