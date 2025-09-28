Pfalzdorf schafft Befreiung, Kevelaer mit Kantersieg, Stenern siegt

Die Reserve von Viktoria Goch feierte einen knappen Heimsieg über den SV Haldern - und damit den ersten Sieg in der Bezirksliga! Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber ihre zweitbeste Gelegenheit: In der 66. Minute traf Miguel Wurring, zuvor verballerten die Gastgeber einen Strafstoß, und sorgte vor allem nach Abpfiff für großen Jubel beim Aufsteiger, denn zumindest bis Sonntag ist Goch II punktgleich mit Haldern auf dem Relegationsplatz.

Der VfL Rhede setzte sich bei Westfalia Anholt deutlich durch. Kurz vor der Pause brachte Ferhat Cavusman die Gäste in Führung (43.), ehe er unmittelbar nach Wiederanpfiff erneut zuschlug. Til Spiegelhoff ließ die Hausherren in der 59. Minute hoffen, doch in der Schlussphase machte Rhede alles klar: Zunächst erhöhte David Adegboyega Weade, ehe in der Nachspielzeit Elias Francesco Librandi den Schlusspunkt setzte. Anholt hatte die Chance auf den Ausgleich, doch der Sieg des Tabellenführers geht in Ordnung. In der Live-Tabelle hat Rhede acht Punkte Vorsprung auf Stenern.

Alemannia Pfalzdorf schaffte gegen den SV Rindern endlich den ersten Saisonsieg. Dominik Saat vergoldete nach der Pause (53.) den Führungstreffer von Dominik van Baal, der die Weichen auf Sieg schon früh gestellt hatte. Pfalzdorf brachte das 2:0 über die Zeit und verlässt damit den Tabellenkeller. Rindern hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Relegation.

Tom-Luka Wanders ist es zu verdanken, dass die Liga noch nicht entschieden ist. Sie wäre es natürlich eh noch nicht, aber ohne den Doppelpack gegen den TSV Weeze wäre Tabellenführer VfL Rhede womöglich schon auf acht Punkte enteilt. Das wäre zumindest eine Mini-Mini-Vorentscheidung gewesen, so aber bleibt das Rennen mit "nur" fünf Punkten weniger offener.

Beim SV Friedrichsfeld sind es nun neun Punkte Rückstand auf Rang eins, denn gegen den Kevelaerer SV gab es eine klare 2:5-Pleite. Eray Tuncel verwandelte in der Schlussphase zwei Elfmeter, um immerhin das Ergebnis zu kaschieren. Kevelaer klettert auf Platz sechs, weil mit Max Gastens und Robin Kaschubat ebenfalls zwei Spieler doppelt netzten.

Die weiteren Ergebnisse

Ein packendes Duell endete zwischen der DJK Twisteden und den Sportfreunden Lowick mit einem Remis. Die Gäste führten nach Treffern von Fynn Bennemann (16., 48.) und Hussein Merhi (29.) bereits mit 3:0. Doch die Gastgeber kämpften sich eindrucksvoll zurück: Tom Cappel verkürzte zunächst (58.), traf kurz vor Schluss per Strafstoß zum 2:3 und bereitete so die dramatische Nachspielzeit vor. Dort gelang Torben Schellenberg tatsächlich noch der Ausgleich (90.+2). Die Partie sah zudem zwei Platzverweise: Lukas Oostendorp (Lowick) sah früh Rot, Chris Kleuskens (Twisteden) in der Schlussminute Gelb-Rot.