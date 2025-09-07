Pfalzdorf II & Bedburg-Hau II punktlos, Materborn bleibt perfekt

Kreisliga A Kleve-Geldern, 4. Spieltag: Alemannia Pfalzdorf II und SGE Bedburg-Hau II verlieren wieder. Als einzige Mannschaft bleibt Siegfried Materborn perfekt. Uedemer SV und FC Aldekerk sind ebenfalls noch ungeschlagen.
Spektakel in Vernum: Der 1. FC Kleve II führte nach Treffern von Raven Olschewski (12., Foulelfmeter) und Ismael Sanogo (24.) bereits 2:0. Doch Grün-Weiß Vernum kämpfte sich zurück: Tim Hegmans (30., 66., FE) und Jannik Szentulat (45.+4) drehten das Spiel. Justin Regenhardt erhöhte auf 4:2 (72.), ehe Fynn Classen kurz vor Schluss (89.) verkürzte. In der Nachspielzeit sah Piotr Andrzej Lewandowski Rot für Kleve II, was einen gebrauchten Abend im negativen Sinne abrundete. Die Oberliga-Reserve könnte am Sonntag in das Mittelfeld abrutschen, wohingegen Vernum auf Platz fünf gesprungen ist.
FC Aldekerk – Viktoria Winnekendonk 0:0
FC Aldekerk: Lukas Schickel, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Fabian Ampütz, Jimmy Altgen, Alessandro Vaccaro- Notte (81. Robin Ciupka), Nick Hertelt (46. Matthias Diepers), Fabian Maximilian Münz (59. Jan van den Broek), Paul Joel Schramm - Trainer: Marc Kersjes
Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (76. White Chuku Anyahiechi), Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, Samuel Bröcheler, Lion Janssen, Patrick Liszewski, Manfred Stammen, Janis Luyven, Sebastian Müller, Luis Helisch (87. Farhad Mohammadi) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Michael Janßen
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 180
Tore: keine Tore
Grün-Weiß Vernum – 1. FC Kleve II 4:3
Grün-Weiß Vernum: Dave Statetzny, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt (60. Florian Pankatz), Joshua Ben Fischer, Alexander Sieger, Justin Regenhardt, Daniel Dück, Jannik Szentulat (75. Luca Strompen), Jonah Schmidt (71. Lutz Schetters), Tim Hegmans (88. Lennard Löffler) - Trainer: Sascha Heigl
1. FC Kleve II: Leon Doll, Jason Olschewski, Erik Zillig, Oliver Tillmanns, Raven Olschewski (70. Fabian Cox), Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Piotr Andrzej Lewandowski, Milan Yilmaz Taylan, Ismael Sanogo (70. Christian Klunder), Banstan A. S. Almohammed (70. Fynn Classen) - Trainer: Christian Klunder
Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Raven Olschewski (12. Foulelfmeter), 0:2 Ismael Sanogo (24.), 1:2 Tim Hegmans (30.), 2:2 Jannik Szentulat (45.+4), 3:2 Tim Hegmans (66. Foulelfmeter), 4:2 Justin Regenhardt (72.), 4:3 Fynn Classen (89.)
Rot: Piotr Andrzej Lewandowski (90./1. FC Kleve II/)
Der Uedemer SV setzte sich deutlich bei BV Sturm Wissel durch. Nach Toren von Tom Ebbing (27.) und Philipp Starbatty (32.) führten die Gäste zur Pause 2:0. Wissel kam durch Lucas Heißing (62., Foulelfmeter) zurück, doch nur vier Minuten später stellte Maik Hemmers auf 3:1 (66.). In der Nachspielzeit erhöhte Hemmers mit seinem zweiten Treffer (90.+1) auf 4:1. Zwei Platzverweise – Robin Deckers (55.) und Torschütze Ebbing (69.) – sorgten zusätzlich für Brisanz, das wird den USV am Ende aber wenig interessiert haben, denn die Truppe von Peter Janßen hat die Tabellenführung übernommen.
BV Sturm Wissel – Uedemer SV 1:4
BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Noel Kanders (36. Kevin Bolten), Niklas Köhn, Cedric Anton Friedrich Esser, Aaron Kreiß, Dustin Knoor, Kevin Deckers, André Sowa, Robin Deckers, Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels, Nils Oliver Krey (66. Matthias van Gemmeren), Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (78. Levin Terlinden), Maik Hemmers, Philipp Starbatty (80. Fynn Krause), Leon Schuler (46. Tim Kerkmann) - Trainer: Peter Janßen
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tom Ebbing (27.), 0:2 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Lucas Heißing (62. Foulelfmeter), 1:3 Maik Hemmers (66.), 1:4 Maik Hemmers (90.+1)
Gelb-Rot: Robin Deckers (55./BV Sturm Wissel/)
Gelb-Rot: Tom Ebbing (69./Uedemer SV/Foulspiel)
SV Nütterden – Siegfried Materborn 0:2
SV Nütterden: Daniel Vervoorst, Finn Kramps, Alexander Reinders, Julian Hensler Garcia, Jonas Böhmer, Frederik Janssen, Sedat Sacan, Len Arns, Florian Hellmuth (46. Lasse Kramps), Martin Thyssen (75. Jannis Dercks), Omuwire Henry Arighwrode (46. Jan Johannes) - Trainer: Joachim Böhmer - Trainer: Dirk Arns
Siegfried Materborn: Tim Schwarz, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer, Hannes Michajlezko (89. Robert Salma), Kian Marc Lachmann, Julian Tenhaft (63. Henning Klösters), Jonathan Klingbeil, Nils Rütjes, Lukas Gervens (79. Sebastian Eul), Ibrahima Diogo Barry - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul
Schiedsrichter: Thomas Voetmann (Kleve) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Hannes Michajlezko (34.), 0:2 Lukas Gervens (73. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Jannis Dercks (SV Nütterden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (87.).
Alemannia Pfalzdorf II – SV Walbeck 1:3
Alemannia Pfalzdorf II: Cedric Kamps, Jonathan Helm, Lukas Völpert, Nils Schotten, Mathis Janßen, Moritz Geerissen, Niklas Hoffmann, Noel Köppe, Lennart Helm, Tim Janssen, Joel Maximilian Piskurek - Trainer: Christian Offermanns
SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Christian Hönning, Niklas Tebbe, Luca Matz Wienhofen, Joel Zweigle, Jens Willemsen, Lukas Wistuba, Manuel Waerder, Robin Dietz, Marcel Giesen - Trainer: Carlos Hurtado Martinez
Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg)
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (15.), 1:2 Lennart Helm (25.), 1:3 (38.)
TSV Nieukerk – SV Veert 3:1
TSV Nieukerk: Ben Onkels, Stefan Onkels, Lukas Rennemann, Felix Brusius, Maurice Zobel, Niklas Harnischmacher, Junior Willems, Max Brusius, Nic van Koeverden, Mirco van Bergen, Ebrahim Sarshar - Trainer: Lars Allofs
SV Veert: Joshua Claringbold, Jan Aengenvoort, Christian Böttcher, Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki, Felix Brock, David Paul Böhm, Christian Jürgens, Louis Genego, Simon van Stephoudt - Trainer: Arlind Gashi
Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider
Tore: 0:1 Felix Brock (39.), 1:1 Mirco van Bergen (48.), 2:1 Felix Brusius (52.), 3:1 Felix Brusius (58.)
SV Issum – TSV Wachtendonk-Wankum 0:3
SV Issum: Luca Becker, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Rojhat Kilic, Tim Michels, Martin Hirsch Weiser, Luis Rothardt, Tim Bessler, Tim Worschischek, Ben Bongartz, Luca Rothardt - Trainer: Thorsten Fronhoffs
TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Fynn Woschek, Marvin Kehrbusch, Carsten Mehnert, Fritz Juffernbruch, Nico Schottes, Nico Büchele, Tommy Leopold, Finn Marius Beckers, Daniel Geißels, Maximilian Wisniewski - Trainer: Sebastian Tissen
Schiedsrichter: Dietmar Bordin (Geldern)
Tore: 0:1 Maximilian Wisniewski (31.), 0:2 Leonard Meyendriesch (86.), 0:3 Maximilian Wisniewski (89.)
SV Sevelen – SGE Bedburg-Hau II 5:0
SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Yannick Nellen, Lucas Claus, Dustin Lingen, Max Ruhnau (61. Lars Adams), Adriano Fröse, Christian Kilders (46. Markus Esters), Marian-Luca Schmidt, Philipp Langer, Lukas Garic (46. Timo Boy) - Trainer: Fabian-Andreas Maas - Trainer: Sascha Katzke - Trainer: Heiko Kuhlmann
SGE Bedburg-Hau II: Simon Maximilian Lasee, Martin Lindau, Tim Ingenhaag (46. Leon van Bentum), Domenic Drews (46. Moritz Stockfleit), Dennis Schouten (59. Jonathan Giesen), Jan Elsmann, Ansgar Nießen, Kevin Schouten (46. Justus van Haaren), Marvin-Noah Wilkes, Carsten Vehreschild, Arne Michael Schmatz (75. Sven Bröcheler) - Trainer: Patrick Linden
Schiedsrichter: Daniel Nowotnick (Sonsbeck)
Tore: 1:0 Philipp Langer (9.), 2:0 Philipp Langer (20.), 3:0 Lucas Claus (29.), 4:0 Marian-Luca Schmidt (39.), 5:0 Timo Boy (60.)
5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II
Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden
So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert
So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum
So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk
So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
