Pfalzdorf II spielt wieder am Mittwoch: Diesmal beim Uedemer SV

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II hat vor einer Woche beim SV Veert gewonnen, diesmal wird es am 6. Spieltag mit dem Uedemer SV eine Stufe schwieriger. So läuft der Spieltag!
7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: