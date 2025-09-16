 2025-09-16T08:29:04.993Z

Allgemeines
Heimspiel für den USV.
Heimspiel für den USV. – Foto: Ayleen Grosse

Pfalzdorf II spielt wieder am Mittwoch: Diesmal beim Uedemer SV

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II hat vor einer Woche beim SV Veert gewonnen, diesmal wird es am 6. Spieltag mit dem Uedemer SV eine Stufe schwieriger.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II hat vor einer Woche beim SV Veert gewonnen, diesmal wird es am 6. Spieltag mit dem Uedemer SV eine Stufe schwieriger. So läuft der Spieltag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SV
Alemannia Pfalzdorf
Pfalzdorf II
20:00
Spieltext Uedemer SV - Pfalzdorf II

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Nütterden
Nütterden
SV Veert
SV Veert
20:00
Spieltext Nütterden - SV Veert

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
Wissel
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV WaWa
20:00
Spieltext Wissel - TSV WaWa

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
Aldekerk
SV Walbeck
SV Walbeck
15:00
Spieltext Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV Nieukerk
SV Issum
SV Issum
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE B.-Hau II
1. FC Kleve
1. FC Kleve II
13:00live
Spieltext SGE B.-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
Sevelen
Viktoria Winnekendonk
SV WiDo
15:30
Spieltext Sevelen - SV WiDo

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Vernum
Siegfried Materborn
Materborn
15:30
Spieltext Vernum - Materborn

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

