🗣: Pfaffenhofen trifft im "richtigen Moment"

Pfaffenhofen zeigt sich gegen Memmingen souverän
Der 6. Spieltag in der Landesliga Südwest ist vorbei und er hatte einiges zu bieten. Memmingen fängt sich gegen Pfaffenhofen vier Tore. Der FC Ehekirchen sichert sich in der 90. Minute in Jetzendorf das Unentschieden und Oberweikertshofen überzeugt auswärts gegen Dachau.

Sa., 16.08.2025, 13:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen II
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
0
4

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen/Ilm: "Wir haben heute eine sehr zufriedenstellende Vorstellung gezeigt. Mit dem frühen Führungstreffer durch Maurice Untersänger konnten wir gleich zu Beginn ein Zeichen setzen und sind gut ins Spiel gekommen. Wichtig war es dann auch, dass wir im richtigen Moment die Tore zwei und drei durch Gabriel Hasenbichler und Maurice Untersänger nachgelegt haben. Insgesamt haben wir die Partie souverän bis zum Ende durchgespielt und uns den Sieg absolut verdient. Positiv hervorzuheben ist, dass wir viele der Punkte, die wir im Training gezielt angesprochen haben, heute sehr gut umsetzen konnten. Jetzt freuen wir uns auf Dienstag, wenn wir Schwabmünchen – einen bisher ungeschlagenen Gegner – empfangen."

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SG Niedersont./Martinsz.
SG Niedersont./Martinsz.SG Niedersont./Martinsz.
TSV Hollenbach
TSV HollenbachHollenbach
2
1
Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr
FC Kempten
FC KemptenFC Kempten
TSV Rain/Lech
TSV Rain/LechTSV Rain
1
2

Sa., 16.08.2025, 13:00 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
0
3

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
VfB Durach
VfB DurachVfB Durach
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
4
1
Gestern, 17:00 Uhr
TSV Jetzendorf
TSV JetzendorfJetzendorf
FC Ehekirchen
FC EhekirchenEhekirchen
2
2
Sa., 16.08.2025, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SV Manching
SV ManchingManching
3
1

Fr., 15.08.2025, 17:00 Uhr
FC Stätzling
FC StätzlingFC Stätzling
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
2
0

