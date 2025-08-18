🗣: Pfaffenhofen trifft im "richtigen Moment"

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen/Ilm: "Wir haben heute eine sehr zufriedenstellende Vorstellung gezeigt. Mit dem frühen Führungstreffer durch Maurice Untersänger konnten wir gleich zu Beginn ein Zeichen setzen und sind gut ins Spiel gekommen. Wichtig war es dann auch, dass wir im richtigen Moment die Tore zwei und drei durch Gabriel Hasenbichler und Maurice Untersänger nachgelegt haben. Insgesamt haben wir die Partie souverän bis zum Ende durchgespielt und uns den Sieg absolut verdient. Positiv hervorzuheben ist, dass wir viele der Punkte, die wir im Training gezielt angesprochen haben, heute sehr gut umsetzen konnten. Jetzt freuen wir uns auf Dienstag, wenn wir Schwabmünchen – einen bisher ungeschlagenen Gegner – empfangen."