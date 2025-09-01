Pfaffenhofen glücklich über Sieg – auch SCO klettert in Landesliga SW

Der FSV Pfaffenhofen/Ilm hat am späten Samstagabend drei Punkte eingefahren. Beim Absteiger 1. FC Sonthofen siegte der FSV vor 100 Zuschauern mit 2:0.

Simon Heigl brachte das Auswärtsteam in der Anfangsphase auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte Torjäger Luka Brudtloff nach und entschied das Spiel damit.

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Ziel war es zu gewinnen – das haben wir geschafft. Wir konnten eine souveräne erste Halbzeit mit verdienter Führung spielen. Allerdings sind wir uns aber auch bewusst, dass die zweite Halbzeit nicht unsere spielerisch beste Vorstellung war. Das wollen wir in den nächsten Spielen wieder besser machen. Nichtsdestotrotz sind wir glücklich mit den drei Punkten und wollen daran auch in der nächsten Woche anknüpfen.«

1. FC Sonthofen – FSV Pfaffenhofen/Ilm 0:2

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tobias Schmölz, Johnny Martin, Markus Notz, Jannik Holzapfel, Musa Youssef, Linus Eberle (46. Jordi Brade Varela), Marko Jozic (83. Burak Yerlikaya), Diar Blaku, Sebastian Streit (87. Henri Klinger), Marc Lorenz (73. Andreas Hindelang) - Trainer: Oleg Weber - Trainer: Andreas Hindelang

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Manuel Riebold, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paul Starzer (93. Yasin Keskin), Michael Senger, Jonas Redl (62. Paolo Cipolla), Thomas Rausch, Simon Heigl (83. Iman Nabi), Luka Brudtloff (90. Noah Bezjak), Gabriel Hasenbichler (55. Maurice Untersänger) - Trainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Simon Heigl (18.), 0:2 Luka Brudtloff (51.)

Gelb-Rot: Tobias Schmölz (77./1. FC Sonthofen/)

Spiele am Sonntag