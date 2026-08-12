Pfaffen-Schwabenheim behält im Elfmeter-Drama die Nerven Nahe-Bezirksligist gewinnt in Budenheim und zieht in die 4. Verbandspokalrunde ein +++ Bittere Pleiten für die SG Eintracht und Alemannia Waldalgesheim +++ TuS Hackenheim gewinnt Duell der Landesligisten von Mario Luge · Heute, 22:44 Uhr · 0 Leser

Ömer Degirmenci (schwarzes Trikot) und seine Winzenheimer schlugen sich wacker gegen den VfR Baumholder um Paul Schneider – Foto: Sebastian Bohr

REGION. Aus 64 werden 32: Die ersten Teilnehmer der vierten Runde im Bitburger-Verbandspokal stehen fest. Mit dabei sind in der ersten September-Woche unter anderem die SG Hüffelsheim und der SV Gonsenheim, die ihre Aufgaben äußerst souverän lösten. Auch der SC Idar gewann sehr deutlich das Nahe-Derby gegen die SG Eintracht. Derweil zog mit dem TuS Pfaffen-Schwabenheim sogar ein Nahe-Bezirksligist in die vierte Runde ein. Die Mannschaft von Beytullah Kurtoglu gewann in Rheinhessen beim FV Budenheim nach Elfmeterschießen.

Die Partien des Sechzehntelfinals werden ermittelt, noch bevor alle Teilnehmer feststehen, denn in der kommenden Woche stehen noch drei Partien an – unter anderem der Rheinhessen-Knaller zwischen dem TSV Schott Mainz und Wormatia Worms. Egal: Schon am Donnerstagvormittag greift die Losfee in der SWFV-Geschäftsstelle nach den Kugeln. Alemannia Waldalgesheim – SV Gonsenheim 0:4 (0:4). – Eine Halbzeit genügte den Gästen, um das Derby zu entscheiden. Ein Eigentor von Fabrizio Haas leitete die Alemannia-Pokalpleite ein, bis zum Wechsel stand es dann sogar 4:0. Wenigstens ein komplettes Debakel verhinderte der Verbandsligist, denn die zweite Hälfte verlief ohne weitere Treffer. Die Gastgeber hatten zahlreiche Spieler gebracht, die zuletzt nicht allzu viel Einsatzzeit verbucht hatten, das machte sich bemerkbar. Einen Klassenunterschied in der ersten Halbzeit hatte nicht nur Alemannia-Trainer Elvir Melunovic erkannt: „Gonsenheim war eine Klasse besser.“ Nach der Pause sei es dann auch eine „Frage der Ehre“ gewesen. – Torfolge: 0:1 Fabrizio Haas (29., Eigentor), 0:2 Can Karakas (34.), 0:3 Julian Kimmes (39.), 0:4 (42.).

TuS Winzenheim – VfR Baumholder 1:3 (0:0). – Das war wacker, Winzenheim. Gegen den zwei Klassen höher spielenden VfR ging der Nahe-Bezirksligist nach torloser und wenig spektakulärer erster Halbzeit und einer von zwei vertanen Großchancen von Levi Mukamba sogar durch Engin Karadeniz in Führung (spektakulärer Schuss aus 35 Metern). Nico Schulz glich nach einer Stunde aus, und erst nach der Ampelkarte gegen Berat Sayim (73.) drehte sich das Duell komplett. Fabian Moorhead brachte Baumholder in Führung (75.), Schulz verschoss noch einen Strafstoß (80.). Die Entscheidung holte Lenard Foggy kurz vor Ende der regulären Spielzeit nach. „Es war mehr drin, die Gegentore nach eigenen Fehlern mehr als unnötig“, ärgerte sich hiernach TuS-Trainer Ercan Ürün, der seinen Jungs dennoch ein Riesenkompliment aussprach: „Wir waren 80 Minuten zumindest auf Augenhöhe, teilweise die bessere Mannschaft. Erst in der Schlussphase und in Unterzahl waren wir konditionell unterlegen.“ – Torfolge: 1:0 Engin Karadeniz (47.), 1:1 Nico Schulz (59.), 1:2 Fabian Moorhead (75.), 1:3 Lenard Foggy (87.). SC Idar – Eintracht Kreuznach 5:1 (3:0). – Es war ein bitterer Abend für die Gäste von der Unteren Nahe. Bereits zur Pause war das Nahe-Derby entschieden, die Eintracht konnte nicht an ihre Leistung vom vergangenen Freitag (4:3 gegen Baumholder) anknüpfen. Jelle Lang war mit zwei Treffern Mann der ersten Halbzeit, Marvin Lind traf nach der Pause doppelt. Erst kurz vor Abpfiff gelang Deniz Darcan der Ehrentreffer per Strafstoß. Damit feierte der in der Vergangenheit arg gebeutelte SC Idar, der auch die Zehn-Minuten-Strafe gegen Niklas Baus Mitte der zweiten Hälfte schadlos überstand, den zweiten Pflichtspielsieg in Folge unter Trainer Christian Henn. Sein Eintracht-Pendant war derweil bedient: „Es war sehr ernüchternd“, befand Amin Ouachchen. „Vielleicht war‘s die Systemänderung, vielleicht die Wechsel.“ Egal – am Ende war’s zu wenig. „Zu wenig Zweikampf, zu wenig Dagegenhalten.“ Und wenn man dann nicht ins Fußballspielen kommt und nicht kommuniziert, „dann reicht es eben nicht“. Und so hätte Idar das Derby am Ende auch verdient gewonnen, akzeptierte Ouachchen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn die Gäste die erste große Chance im Drei-gegen-Eins zum 1:0 genutzt hätten oder wenn der unnötige eigene Rückstand nach Eckball stattdessen geklärt worden wäre… Aber Fußball spielt sich eben nicht im Konjunktiv. Was nun? „Wir schütteln uns, trainieren am Freitag und am Samstag geht’s nach Dudenhofen.“ – Torfolge: 1:0 Jelle Lang (11.), 2:0 Florian Zimmer (22., Foulelfmeter), 3:0 Lang (38.), 4:0 Marvin Lind (73.), 5:0 Lind (85.), 5:1 Deniz Darcan (88., Foulelfmeter).