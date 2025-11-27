Pfaff kommt: Der VfL kann sich warm anziehen...

Der VfL Meiningen 04 empfängt den FC Schweina-Gumpelstadt. Für den FC Schweina-Gumpelstadt geht es nach schwankenden Leistungen darum ein Ausrufezeichen zu setzen. Der VfL hat die Chance einen großen Schritt in Richtung Wintermeisterschaft zu machen.

Mit einem Sieg gegen Schweina und etwas Schützenhilfe aus Sonneberg gegen Hildburghausen könnte der Tabellenführer einen entscheidenden Vorsprung sichern. Schweina-Gumpelstadt hingegen kann den Wintermeistertitel nur noch theoretisch erreichen – dazu müssten Sonneberg, Ohratal, Steinach und Hildburghausen jeweils Federn lassen. Aber: Den Mitaufsteiger und Tabellenführer ärgern, vielleicht sogar die erste Niederlage beibringen, das kann der FC durchaus.

Dass der FC Schweina-Gumpelstadt als ein Gejagter in die Saison geht, war Pfaff durchaus klar: „Uns war vor der Saison bewusst, dass man gegen einen Absteiger gerne mal ein paar Prozente mehr gibt und sie ärgern will. Aber dass wir in den Spielen wenig entgegensetzen konnten, ärgert uns sehr.“ Die Analyse hat der Torjäger auch parat: „Teilweise haben wir in Spielen wie Gospenroda oder Barchfeld unsere Chancen nicht klar genutzt und defensiv ab und zu mal einen Wackler drin, wo wir leider auch jedes Mal eiskalt bestraft werden.“ Doch es gibt auch positive Beispiele: „Spiele wie gegen Suhl, Bad Salzungen und Ohratal zeigen, dass wir auch souverän spielen können und trotz eindeutiger Ergebnisse weiterhin noch Luft nach oben ist. Wir müssen es nur jede Woche auf dem Platz zeigen.“

Die Saison des FC Schweina-Gumpelstadt ist bislang eine Achterbahnfahrt: Starke Leistungen (6:1 gegen Bad Salzungen, 5:1 gegen Ohratal) wechseln sich mit Rückschlägen (1:6 gegen Sonneberg, 2:6 gegen Steinach) ab. Eine der wenigen Konstanten ist Kilian Pfaff. Der Angreifer und Kapitän ist in allen Spielen dabei gewesen und hat bereits 14 Tore erzielt und weitere 11 Treffer aufgelegt. Pfaff gibt offen zu: „So wirklich erklären können wir es uns die wechselnden Ergebnisse nicht. Wir hatten mit den Spielen gegen Siebleben, Steinach und Sonneberg drei Spiele, wo wir unsere Leistung nicht abrufen konnten und nicht gut waren."

Offensive als Schoko-Seite

Zum Hinrundenabschluss will Schweina-Gumpelstadt wieder die starke offensive Seite zeigen. Pfaff ist dabei ein entscheidender Faktor. Zusammen mit den Routiniers David Arnold (sieben Tore) und Patrick Schellenberg (sechs Treffer) trägt er maßgeblich zu den 42 Saisontoren bei – Ligabestwert: „Ich denke, wir haben offensiv einfach seit Jahren die gleichen Abläufe mit wenig Rotationen. Jeder Offensive kann auf dem Flügel oder im Zentrum spielen, was es für die Gegner nicht leichter macht. Wenn wir dann im Spiel unseren Matchplan durchsetzen können, fallen auch häufiger viele Tore.“ Pfaff gibt zu, dass noch mehr möglich gewesen wäre: „Wenn wir noch konsequenter und mit dem letzten Willen manche Abschlüsse verwertet hätten, wären vor allem in den letzten Heimspielen noch mehr Tore gefallen. Persönlich läuft es für mich sehr gut, allerdings würde ich die Tore auch gerne gegen ein paar Punkte mehr eintauschen, weil da haben wir zu viele leichtfertig liegen lassen.“

Meiningen: Unbesiegt und heiß auf den Hinrundenabschluss

Der VfL Meiningen geht ungeschlagen ins letzte Hinrundenspiel (acht Siege, fünf Unentschieden) und wird alles daran setzen, den Tabellenführer-Status weiter zu festigen. Pfaff sieht die Meininger Stärke: „Ich denke, es wird ein knappes und enges Spiel, wo es vor allem darauf ankommt, wer besser in das Spiel hineinfindet und das erste Tor macht. Unser Trainer wird uns Donnerstag im Abschlusstraining noch 2–3 Tipps mit auf den Weg geben, und dann wollen wir das bestmöglich umsetzen am Samstag.“

Auf die Wintermeisterschaft angesprochen, bleibt Pfaff realistisch: „Zur Herbstmeisterschaft denke ich, wird es bei uns nicht reichen. Auch wenn wir 6 Punkte aus den letzten zwei Spielen dieses Jahr holen würden, müssten dann viele Szenarien eintreten, damit wir ganz oben stehen. Wichtig ist uns der Herbstmeistertitel allerdings nicht, wir wollen oben dran bleiben und wenn es gelingt am Ende der Saison ganz oben stehen.“

Er sieht sogar einen kleinen Vorteil für sein Team: „Vielleicht ist es ja ein Vorteil für uns, dass Meiningen am vorletzten Spieltag zu uns nach Schweina reisen muss.“