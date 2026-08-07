Pewsum will gegen Mühlen den Zuschauern "einen Kampf bieten"

„Wir freuen uns auf das zweite Heimspiel direkt hintereinander“, sagt Petersen vor der Partie. Nach dem gelungenen Start müsse sich seine Mannschaft nun „auf einen stärkeren Gegner einstellen, gegen den wir uns aber nicht verstecken müssen“. Gegen Wildeshausen konnte man 4:1 gewinnen und erfolgreich starten, doch auch Mühlen schoss vier Tore und schlug BW Lohne II deutlich.

Vor heimischer Kulisse will der TuS erneut einen engagierten Auftritt zeigen. „Wir wollen unseren Zuschauern einen Kampf bieten und alles reinhauen“, betont Petersen.

Personell gibt es vor der Begegnung noch einige Unsicherheiten. „Nach der Partie gegen Wildeshausen haben wir ein paar angeschlagene Spieler, sodass wir personell bis Sonntag noch ein paar Fragezeichen haben“, erklärt der TuS-Coach.

Anpfiff ist dann gegen einen der Mitfavoriten auf den Titel am Sonntag um 15.00 Uhr.