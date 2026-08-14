Pewsum will beim TV Dinklage "sein wahres Gesicht zeigen"

Dinklage erwartet dabei einen Gegner, den Trainer Carsten Stammermann keinesfalls am vergangenen Ergebnis messen möchte. „Es ist für uns ein wichtiges Spiel. Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist, Pewsum danach zu beurteilen, wie sie letzte Woche gespielt haben.“ Für Stammermann steht fest: „Ich glaube, das ist eine gute Mannschaft.“ Während Pewsum 6:0 gegen Mühlen verlor, musste sich Dinklage knapp im Derby gegen Lohne II geschlagen geben. Beide Teams gehen also punktgleich in das Duell am Sonntag.

Petersen weiß seinerseits um die Aufgabe, die auf seine Mannschaft zukommt. „Uns erwartet eine starke Heimmannschaft, gegen die wir aber unsere Qualitäten auf den Platz bringen wollen und damit erfolgreich sein wollen.“

Auch der TV Dinklage geht mit einer klaren Zielsetzung in die Begegnung. Nach dem vergangenen Spiel blickt Stammermann auf die nächste Gelegenheit: „Jeder von uns weiß, dass wir letzte Woche gerne einen Punkt mitgenommen hätten. Dann hätten wir einen super Start gehabt. Jetzt haben wir eine große Chance, wieder zu Hause zu gewinnen.“ Am ersten Spieltag gelang dies gegen das Spitzenteam aus Papenburg.