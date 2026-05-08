– Foto: Sascha Drenth

Der 26. Spieltag hat die Kräfteverhältnisse weiter geschärft: Pewsum marschiert unaufhaltsam, Großefehn festigt Rang zwei, während im Tabellenkeller wichtige Entscheidungen gefallen sind. Vor dem 27. Spieltag stehen sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisende Duelle an.

Heute, 19:30 Uhr TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf SV BW Borssum SV BW Borssum 19:30 PUSH

Westrhauderfehn setzte mit dem 6:1 bei Germania Wiesmoor ein deutliches Ausrufezeichen und behauptete Rang sechs. Borssum hingegen unterlag Wallinghausen klar mit 0:3 und bleibt im Tabellenmittelfeld hängen. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie, während Borssum defensiv deutlich stabiler auftreten muss.

Larrelt überraschte zuletzt mit einem 2:1-Erfolg bei Concordia Ihrhove und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Wiesmoor hingegen kassierte beim 1:6 gegen Westrhauderfehn die nächste deutliche Niederlage und bleibt Schlusslicht. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf inzwischen jeder Zähler.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 13:30 PUSH

Aurich musste sich in Bunde knapp mit 1:2 geschlagen geben und verpasste einen Sprung nach oben. Ihrhove unterlag überraschend Larrelt mit 1:2 und rutschte damit etwas ab. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld – ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum TV Bunde TV Bunde 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter ist noch ungeschlagen und weist mit 71 Punkten sowie 90:12 Toren eine beeindruckende Bilanz auf. Bunde gewann zwar 2:1 gegen Aurich, reist aber als Außenseiter zum Ligaprimus. Alles andere als ein weiterer Heimsieg der Pewsumer wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels FC Norden FC Norden 15:00 PUSH

Middels kam bei Germania Leer nicht über ein 2:2 hinaus und verharrt im gesicherten Mittelfeld. Norden hat vor dem Duell noch das Nachholspiel gegen Spitzenreiter Pewsum vor der Brust und steht mit 31 Punkten im Tabellenmittelfeld. Für beide ist es die Gelegenheit, sich mit einem Sieg Luft zu verschaffen.

Süderneuland kassierte bei Eintracht Hinte eine deutliche 1:6-Niederlage und steht weiter im unteren Tabellenbereich. Leer erkämpfte sich ein 2:2 gegen Middels und bleibt Drittletzter. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 15:00 PUSH

Hage verlor das Verfolgerduell in Großefehn knapp mit 1:2, rangiert aber weiterhin im oberen Drittel. Hinte feierte mit dem 6:1 gegen Süderneuland einen Befreiungsschlag und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die Favoritenrolle liegt bei Hage, doch die Gäste reisen mit neuem Selbstvertrauen an.