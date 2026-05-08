 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Pewsum weiter im Titelmodus – Großefehn im Härtetest

Hinte mit neuem Mut nach Kantersieg

von p.s. · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 26. Spieltag hat die Kräfteverhältnisse weiter geschärft: Pewsum marschiert unaufhaltsam, Großefehn festigt Rang zwei, während im Tabellenkeller wichtige Entscheidungen gefallen sind. Vor dem 27. Spieltag stehen sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisende Duelle an.

Heute, 19:30 Uhr
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
19:30

Westrhauderfehn setzte mit dem 6:1 bei Germania Wiesmoor ein deutliches Ausrufezeichen und behauptete Rang sechs. Borssum hingegen unterlag Wallinghausen klar mit 0:3 und bleibt im Tabellenmittelfeld hängen. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie, während Borssum defensiv deutlich stabiler auftreten muss.

Morgen, 16:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
16:00

Larrelt überraschte zuletzt mit einem 2:1-Erfolg bei Concordia Ihrhove und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Wiesmoor hingegen kassierte beim 1:6 gegen Westrhauderfehn die nächste deutliche Niederlage und bleibt Schlusslicht. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf inzwischen jeder Zähler.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
13:30

Aurich musste sich in Bunde knapp mit 1:2 geschlagen geben und verpasste einen Sprung nach oben. Ihrhove unterlag überraschend Larrelt mit 1:2 und rutschte damit etwas ab. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld – ein Duell auf Augenhöhe mit offenem Ausgang.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
15:00

Der Spitzenreiter ist noch ungeschlagen und weist mit 71 Punkten sowie 90:12 Toren eine beeindruckende Bilanz auf. Bunde gewann zwar 2:1 gegen Aurich, reist aber als Außenseiter zum Ligaprimus. Alles andere als ein weiterer Heimsieg der Pewsumer wäre eine Überraschung.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
FC Norden
FC NordenFC Norden
15:00

Middels kam bei Germania Leer nicht über ein 2:2 hinaus und verharrt im gesicherten Mittelfeld. Norden hat vor dem Duell noch das Nachholspiel gegen Spitzenreiter Pewsum vor der Brust und steht mit 31 Punkten im Tabellenmittelfeld. Für beide ist es die Gelegenheit, sich mit einem Sieg Luft zu verschaffen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
15:00

Süderneuland kassierte bei Eintracht Hinte eine deutliche 1:6-Niederlage und steht weiter im unteren Tabellenbereich. Leer erkämpfte sich ein 2:2 gegen Middels und bleibt Drittletzter. Für beide Teams ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
15:00

Hage verlor das Verfolgerduell in Großefehn knapp mit 1:2, rangiert aber weiterhin im oberen Drittel. Hinte feierte mit dem 6:1 gegen Süderneuland einen Befreiungsschlag und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die Favoritenrolle liegt bei Hage, doch die Gäste reisen mit neuem Selbstvertrauen an.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
14:00

Wallinghausen überzeugte beim 3:0 in Borssum und festigte Rang drei. Großefehn gewann zugleich das Verfolgerduell gegen Hage mit 2:1 und bleibt klarer Zweiter hinter Pewsum. Das direkte Aufeinandertreffen verspricht hohe Intensität, zumal beide Mannschaften zuletzt Selbstvertrauen tankten.