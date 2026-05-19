 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Pewsum weiter auf Meisterkurs – Kampf um Platz drei

Auch im Keller herrscht Hochspannung

von p.s. · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 brachte im Saisonendspurt noch einmal reichlich Bewegung – auch wenn an der Spitze weiterhin alles auf einen Zweikampf hinausläuft. Spitzenreiter TuS Pewsum bestätigte beim 4:1 in Ihrhove eindrucksvoll seine Dominanz, während Verfolger SV Großefehn mit dem 2:0 gegen Westrhauderfehn ebenfalls nachlegte. Dahinter bleibt der Kampf um Patz drei spannend.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
0
2
Abpfiff

Die SpVg Aurich bestätigte seinen 3:4-Auswärtssieg bei Concordia Ihrhove aus dem 27. Spieltag und gewann auch in Larrelt/Wybelsum. Die Gastgeber, die zuvor noch knapp mit 2:3 in Wiesmoor verloren hatten, blieben diesmal ohne eigenen Treffer. Aurich setzte sich damit im Tabellenmittelfeld weiter fest.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
3
3
Abpfiff
+Video

Ein wildes Spiel lieferten sich der VfB Germania Wiesmoor und SV BW Borssum. Nach der knappen Niederlage in Larrelt/Wybelsum zeigte Wiesmoor erneut offensive Lebenszeichen, während Borssum nach der Niederlage gegen Westrhauderfehn wieder Punkte sammelte. Das 3:3 half jedoch keinem der beiden Teams entscheidend im Abstiegskampf.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
2
0
Abpfiff

Der SV Großefehn bleibt der hartnäckigste Verfolger von Tabellenführer Pewsum und rechnerisch nach wie vor Chancen. Nach dem 3:2-Sieg gegen Wallinghausen am 27. Spieltag ließ Großefehn auch gegen TuRa 07 Westrhauderfehn nichts anbrennen und gewann 2:0. Westrhauderfehn hingegen verpasste nach dem Sieg gegen Borssum den nächsten wichtigen Punktgewinn.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
0
3
Abpfiff

Der SV Wallinghausen reagierte auf die Niederlage gegen Großefehn mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei TuS Eintracht Hinte. Hinte, als Aufsteiger ohnehin im Tabellenkeller, konnte dem Favoriten kaum etwas entgegensetzen. Wallinghausen bleibt damit in der Spitzengruppe stabil.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
SV Hage
SV HageSV Hage
0
1
Abpfiff

Der SV Hage setzte seine starke Saison fort und gewann auch beim VfL Germania Leer mit 1:0. Nach dem 2:0 gegen Hinte am 27. Spieltag bleibt Hage damit im oberen Tabellenbereich klar auf Kurs. Leer hingegen verpasste nach dem Derbysieg in Süderneuland erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
FC Norden
FC NordenFC Norden
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
3
1
Abpfiff

Der FC Norden bestätigte seine gute Form aus dem 27. Spieltag, als man bereits in Middels ein 1:1 geholt hatte. Gegen den Süderneulander SV setzte sich Norden nun verdient mit 3:1 durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Die Gäste hingegen bleiben nach der Niederlage gegen Leer weiter im Tabellenkeller stecken.

Mi., 13.05.2026, 20:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
1
0
Abpfiff

Der TV Bunde zeigte nach der 1:3-Niederlage gegen Pewsum eine klare Reaktion und sicherte sich gegen den TuS Middels einen knappen 1:0-Heimsieg. Middels, das am Spieltag zuvor noch ein Remis gegen Norden geholt hatte, blieb offensiv zu harmlos. Bunde hingegen stabilisierte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
1
4
Abpfiff

Der TuS Pewsum bleibt das Maß aller Dinge der Liga. Nach dem 3:1 gegen Bunde am 27. Spieltag ließ der Tabellenführer auch in Ihrhove keine Zweifel aufkommen und siegte deutlich mit 4:1. Der SV Concordia Ihrhove konnte dem Offensivdruck kaum standhalten und bleibt im Tabellenmittelfeld gefangen. Pewsum marschiert damit weiter unaufhaltsam Richtung Meisterschaft.