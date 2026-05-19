Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 brachte im Saisonendspurt noch einmal reichlich Bewegung – auch wenn an der Spitze weiterhin alles auf einen Zweikampf hinausläuft. Spitzenreiter TuS Pewsum bestätigte beim 4:1 in Ihrhove eindrucksvoll seine Dominanz, während Verfolger SV Großefehn mit dem 2:0 gegen Westrhauderfehn ebenfalls nachlegte. Dahinter bleibt der Kampf um Patz drei spannend.

Die SpVg Aurich bestätigte seinen 3:4-Auswärtssieg bei Concordia Ihrhove aus dem 27. Spieltag und gewann auch in Larrelt/Wybelsum. Die Gastgeber, die zuvor noch knapp mit 2:3 in Wiesmoor verloren hatten, blieben diesmal ohne eigenen Treffer. Aurich setzte sich damit im Tabellenmittelfeld weiter fest.

Ein wildes Spiel lieferten sich der VfB Germania Wiesmoor und SV BW Borssum. Nach der knappen Niederlage in Larrelt/Wybelsum zeigte Wiesmoor erneut offensive Lebenszeichen, während Borssum nach der Niederlage gegen Westrhauderfehn wieder Punkte sammelte. Das 3:3 half jedoch keinem der beiden Teams entscheidend im Abstiegskampf.

Der SV Großefehn bleibt der hartnäckigste Verfolger von Tabellenführer Pewsum und rechnerisch nach wie vor Chancen. Nach dem 3:2-Sieg gegen Wallinghausen am 27. Spieltag ließ Großefehn auch gegen TuRa 07 Westrhauderfehn nichts anbrennen und gewann 2:0. Westrhauderfehn hingegen verpasste nach dem Sieg gegen Borssum den nächsten wichtigen Punktgewinn.

Der SV Wallinghausen reagierte auf die Niederlage gegen Großefehn mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei TuS Eintracht Hinte. Hinte, als Aufsteiger ohnehin im Tabellenkeller, konnte dem Favoriten kaum etwas entgegensetzen. Wallinghausen bleibt damit in der Spitzengruppe stabil.

Der SV Hage setzte seine starke Saison fort und gewann auch beim VfL Germania Leer mit 1:0. Nach dem 2:0 gegen Hinte am 27. Spieltag bleibt Hage damit im oberen Tabellenbereich klar auf Kurs. Leer hingegen verpasste nach dem Derbysieg in Süderneuland erneut wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der FC Norden bestätigte seine gute Form aus dem 27. Spieltag, als man bereits in Middels ein 1:1 geholt hatte. Gegen den Süderneulander SV setzte sich Norden nun verdient mit 3:1 durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. Die Gäste hingegen bleiben nach der Niederlage gegen Leer weiter im Tabellenkeller stecken.

Der TV Bunde zeigte nach der 1:3-Niederlage gegen Pewsum eine klare Reaktion und sicherte sich gegen den TuS Middels einen knappen 1:0-Heimsieg. Middels, das am Spieltag zuvor noch ein Remis gegen Norden geholt hatte, blieb offensiv zu harmlos. Bunde hingegen stabilisierte sich nach zuletzt wechselhaften Leistungen.