– Foto: Sascha Drenth

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 steht ganz im Zeichen klarer Fronten – oben marschiert der Spitzenreiter scheinbar unaufhaltsam, dahinter tobt das Rennen um Rang zwei, während im Tabellenkeller jeder Punkt über Relegation oder direkten Abstieg entscheiden kann. Grundlage dieses Vorberichts sind die aktuelle Tabelle sowie die Ergebnisse des 24. Spieltags.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage SV BW Borssum SV BW Borssum 15:00 PUSH

Der Tabellenvierte SV Hage (40 Punkte) musste beim 2:4 in Wiesmoor einen Dämpfer hinnehmen und will im Aufstiegsrennen keine weiteren Punkte liegen lassen. SV BW Borssum (8., 31 Punkte) verschaffte sich mit dem 3:1 gegen Süderneuland Luft im gesicherten Mittelfeld. Hage steht unter Zugzwang, zumal Rang drei in Reichweite bleibt. Borssum reist allerdings mit neuem Selbstvertrauen an.

Bereits gespielt wurde die Partie zwischen dem SV Wallinghausen (3., 44 Punkte) und Germania Wiesmoor (16., 12 Punkte). Wallinghausen setzte sich deutlich mit 4:0 durch und festigte Rang drei eindrucksvoll. Wiesmoor bleibt nach der Niederlage tief im Tabellenkeller und weist die schwächste Defensive der Liga auf. Für Wallinghausen war es ein Statement im Kampf um die Spitzenplätze.

Für Larrelt (12., 23 Punkte) war das 2:2 in Bunde ein Achtungserfolg im Abstiegskampf. Jeder Zähler zählt im engen Tabellenkeller. TuRa 07 Westrhauderfehn (6., 34 Punkte) setzte mit dem 3:1 gegen Wallinghausen ein Ausrufezeichen und unterstrich seine Ambitionen auf die oberen Plätze. Die Rollen sind verteilt – doch Larrelt kämpft ums Überleben.

Morgen, 16:00 Uhr SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove TV Bunde TV Bunde 16:00 PUSH

SV Concordia Ihrhove geht als Tabellenfünfter (34 Punkte) in die Partie, kam zuletzt aber nicht über ein 3:4 beim FC Norden hinaus. Defensiv offenbarte Ihrhove dabei ungewohnte Schwächen. TV Bunde (9., 28 Punkte) holte beim 2:2 gegen Larrelt zumindest einen Zähler und braucht im engen Mittelfeld dringend Konstanz. Die Favoritenrolle liegt bei Concordia – doch Bunde hat bereits mehrfach bewiesen, dass es unbequem sein kann.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich FC Norden FC Norden 15:00 PUSH

Die SpVg Aurich (10., 27 Punkte) sammelte beim 2:1 in Leer wichtige Punkte und stabilisierte sich im Tabellenmittelfeld. Nun wartet mit FC Norden (11., 27 Punkte) ein direkter Tabellennachbar, der beim 4:3 gegen Ihrhove Offensivqualitäten zeigte. Beide Teams trennt nur das Torverhältnis – entsprechend richtungsweisend ist dieses Duell. Wer gewinnt, setzt sich zunächst von der Gefahrenzone ab.

Schlusslicht Germania Leer (15., 16 Punkte) unterlag zuletzt 1:2 gegen Aurich und steckt tief im Abstiegssumpf. Die Aufgabe könnte kaum schwieriger sein: Tabellenführer TuS Pewsum (68 Punkte) gewann beim 5:2 in Hinte erneut souverän und bleibt das Maß aller Dinge. Pewsum stellt mit 89 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 15:00 PUSH

TuS Middels (7., 32 Punkte) landete mit dem 2:1 gegen Großefehn einen Coup und bewies, dass mit ihnen jederzeit zu rechnen ist. Für TuS Eintracht Hinte (14., 18 Punkte) setzte es dagegen beim 2:5 gegen Pewsum die nächste bittere Niederlage. Hinte braucht dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Middels geht mit breiter Brust ins Heimspiel.