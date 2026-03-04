– Foto: Gerry Grave

Der Ball rollt wieder im regulären Rhythmus: Nach einem Wochenende mit vereinzelten Nachholspielen steht nun der erste komplette Spieltag nach der Winterpause an. Die Tabelle ist klar konturiert – mit einem souveränen Spitzenreiter, einem hartnäckigen Verfolger und einem engen Rennen um Platz drei sowie die Abstiegsränge.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TV Bunde SV BW Borssum

Bunde steht mit 13 Punkten auf Rang 13 und braucht dringend Zähler im Abstiegskampf. Borssum ist mit 21 Punkten Achter und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Auffällig: Beide Teams kassierten bereits mehr als 30 Gegentore – defensive Stabilität wird ein Schlüssel sein. Für Bunde ist es ein richtungsweisendes Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel.

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr SV Concordia Ihrhove VfB Germania Wiesmoor

Ihrhove geht als Tabellendritter (29 Punkte aus 15 Spielen, 36:21 Tore) ins Heimspiel und will den Abstand nach oben zumindest stabil halten. Die Mannschaft präsentierte sich vor der Pause formstark und stellt eine der stabileren Defensiven im oberen Tabellendrittel. Wiesmoor hingegen ist mit nur vier Punkten aus 14 Partien Schlusslicht und weist mit 12:40 Toren die schwächste Offensive der Liga auf. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf jeder Zähler – doch die Rollen sind klar verteilt.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr SpVg Aurich TuRa 07 Westrhauderfehn

Aurich rangiert mit 23 Punkten auf Platz sieben und zeigt sich offensivfreudig (38 Tore), allerdings bei anfälliger Defensive (39 Gegentreffer). TuRa ist Sechster (25 Punkte) und hat sich mit 34:18 Toren vor allem defensiv stabil präsentiert. Das Hinspiel war umkämpft – auch diesmal ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Für beide Teams ist es eine Standortbestimmung im Rennen um die obere Tabellenhälfte.

Pewsum thront mit 50 Punkten aus 18 Spielen an der Spitze und stellt mit 64:8 Toren sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive. Wallinghausen belegt Rang fünf (26 Punkte aus 13 Spielen) und hat eine starke Hinrunde gespielt, konnte zuletzt schon gegen Wiesmoor siegen und muss am Mittwoch zunächst noch gegen Leer ran. Der Tabellenführer will seine makellose Bilanz weiter ausbauen und die Konkurrenz auf Distanz halten. Für die Gäste ist es die Chance, ein Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze zu setzen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TuS Middels SV Hage

Middels (18 Punkte, Platz zehn) bewegt sich im Niemandsland der Tabelle und könnte mit einem Heimsieg den Abstand nach unten vergrößern. Hage ist Vierter (28 Punkte) und überzeugt mit Konstanz sowie 38 erzielten Treffern. Für die Gäste geht es darum, den Kontakt zu Rang drei nicht abreißen zu lassen. Die Partie verspricht Intensität, denn beide Teams haben in dieser Saison ihre Offensivqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt.

Larrelt/Wybelsum rangiert mit 18 Punkten auf Platz elf und zeigt sich wechselhaft in den Leistungen. Süderneuland steht mit 21 Punkten auf Rang neun und ist offensiv mit 31 Treffern durchaus gefährlich, defensiv aber anfällig (44 Gegentore). Beide Teams befinden sich im engen Mittelfeld – ein Sieg würde Luft nach unten verschaffen. Entsprechend ist mit einer umkämpften Begegnung zu rechnen.

Leer belegt mit acht Punkten Rang 14 und muss am Mittwoch zunächst noch gegen Wallinghausen ran. Hinte ist Vorletzter (sieben Punkte) und stellt mit 64 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga. Für beide Mannschaften ist es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Wer hier gewinnt, sendet ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt – zum Start ins Fußballjahr könnte diese Partie bereits richtungsweisend sein.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr FC Norden SV Großefehn