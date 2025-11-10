Pewsum und Großefehn marschieren weiter – Spätes Remis im Kellerkrimi

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot erneut Spannung, Tore und klare Verhältnisse im Titelrennen. TuS Pewsum und der SV Großefehn bleiben weiterhin ohne Niederlage und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Tabellenführung. Dahinter festigt Concordia Ihrhove Platz drei, während sich am Tabellenende die Abstiegssorgen weiter zuspitzen.

Im Duell der Kellerkinder trennten sich Wiesmoor und Hinte mit einem gerechten Unentschieden. Beide Teams kämpften verbissen, doch spielerische Highlights blieben Mangelware. Lange Zeit sah es dabei nach dem zweiten Dreier der Gastgeber aus, erst in der 90 Minute glich Hinte aus. Wiesmoor verpasst es, den Abstand zur Abstiegszone entscheidend zu vergrößern.

Der SV Großefehn bleibt das Maß aller Dinge in der Liga und gewann auch in Borssum souverän mit 3:0. Die Gäste präsentierten sich einmal mehr als taktisch disziplinierte und körperlich überlegene Mannschaft. Borssum fand kaum Mittel gegen das variable Offensivspiel der Großefehner. Mit dem Sieg bleibt Großefehn punktgleich mit Pewsum an der Tabellenspitze (beide 38 Punkte).

Der SV Wallinghausen feierte einen wichtigen Auswärtserfolg und hält damit Anschluss an das obere Mittelfeld. Gegen den FC Norden nutzte die Elf ihre Chancen eiskalt und zeigte sich defensiv stabil. Norden dagegen steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und konnte den Negativlauf nicht stoppen. Mit nur 13 Punkten droht das Team in die Abstiegszone abzurutschen.

TuRa 07 Westrhauderfehn zeigte eine souveräne Leistung und setzte sich verdient mit 3:1 gegen Germania Leer durch. Besonders im ersten Durchgang dominierte die Heimelf und erspielte sich zahlreiche Chancen. Leer versuchte nach dem Seitenwechsel, ins Spiel zurückzufinden, blieb aber zu harmlos. Für Westrhauderfehn bedeutet der Sieg Platz vier in der Tabelle und weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe.

Der SV Hage zeigte sich in Torlaune und ließ dem TV Bunde keine Chance. Besonders im Angriff wirbelte Hage nach Belieben und entschied die Partie bereits frühzeitig. Bunde fand defensiv kaum Zugriff und musste am Ende eine deutliche Niederlage hinnehmen. Hage rückt durch den Sieg auf Rang fünf vor und bleibt in Schlagdistanz zu den Topteams.

Concordia Ihrhove bestätigte seine starke Form und ließ Aufsteiger Süderneuland keine Chance. Mit schnellem Kombinationsspiel und effizienter Chancenverwertung stellte die Mannschaft früh die Weichen auf Sieg. Süderneuland kam lediglich zum Ehrentreffer, blieb aber insgesamt chancenlos. Ihrhove bleibt damit auf Rang drei und untermauert seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz.

TuS Middels feierte einen hart erkämpften Heimsieg gegen die SpVg Aurich. In einer ausgeglichenen Partie machte Middels in der Schlussphase trotz zweifacher Unterzahl den Unterschied und belohnte sich für eine kämpferisch starke Leistung. Aurich zeigte zwar gute Ansätze, ließ aber die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Middels springt mit dem Sieg auf Platz neun und verschafft sich etwas Luft im Mittelfeld.