Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot einmal mehr Spannung, Tore und Überraschungen. An der Tabellenspitze liefern sich TuS Pewsum und SV Großefehn weiter ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen – beide bleiben auch nach diesem Wochenende ungeschlagen, wenn doch Pewsum die Tabellenführung übernehmen konnte. Dahinter festigt Concordia Ihrhove mit einem wichtigen Sieg gegen Aurich den dritten Platz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Im Tabellenkeller spitzt sich der Abstiegskampf zu: Hinte, Leer und Wiesmoor mussten erneut bittere Niederlagen einstecken, während Süderneuland und Larrelt mit überzeugenden Erfolgen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten.

Für Wiesmoor setzte es die nächste deutliche Niederlage, während Larrelt einen wichtigen Sieg feiern durfte. Die Gäste kontrollierten das Spiel von Beginn an und ließen dem Vorletzten keine Chance. Wiesmoor bleibt damit mit nur drei Punkten abgeschlagen im Tabellenkeller. Larrelt schiebt sich dagegen in das gesicherte Mittelfeld vor und hat den Abstiegskampf vorerst hinter sich gelassen.

In einer torreichen Begegnung musste sich Borssum knapp mit 3:4 geschlagen geben. TuRa Westrhauderfehn zeigte sich eiskalt vor dem Tor und nutzte seine Chancen konsequent. Für Borssum war es besonders bitter – auf eine 2:0-Führung und eine spätere 3:2-Führung folgte eine Last-Minute-Niederlage. Westrhauderfehn dagegen festigt mit diesem wichtigen Auswärtssieg Platz vier und bleibt ein starkes Team in der Verfolgergruppe.

Pewsum demonstrierte erneut seine beeindruckende Offensivkraft und zerlegte Bunde mit 6:1. Das Team von Trainer Jonas Petersen bleibt damit auch nach elf Spielen ungeschlagen und führt die Tabelle nun aufgrund der besseren Tordifferenz an. Bunde konnte nach gutem Start nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und rutscht wieder in den Tabellenkeller. Pewsum bleibt gemeinsam mit Großefehn das Maß aller Dinge in dieser Liga.

Ihrhove bleibt weiter auf Kurs und festigt den dritten Tabellenplatz mit einem hart erkämpften Sieg über Aurich. Nach einem Doppelschlag vor der Halbzeit kam Aurich zwar zurück, doch Concordia zeigte in der Schlussphase Moral und entschied das Spiel verdient. Für Aurich ist es nach drei Siegen ein kleiner Rückschlag. Ihrhove dagegen bleibt in Schlagdistanz zu den beiden ungeschlagenen Spitzenreitern.

TuS Middels landete beim FC Norden einen klaren Auswärtssieg und zeigte seine wohl beste Saisonleistung. Besonders in der ersten Halbzeit drehte das Team auf und ließ dem Gastgeber keine Chance – allen voran Precious Linus Tenebe erlebte mit vier Treffern einen Sahnetag. Norden blieb über weite Strecken harmlos und steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest. Middels dagegen schiebt sich mit nun 18 Punkten ins gesicherte Mittelfeld und blickt wieder nach oben.

Für Germania Leer wird die Lage immer prekärer – auch gegen Aufsteiger Süderneuland setzte es eine klare 0:3-Heimniederlage. Die Gäste nutzten die defensive Unsicherheit der Gastgeber eiskalt aus und zeigten sich spielerisch überlegen. Leer bleibt damit tief im Tabellenkeller und hat bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Süderneuland kann mit diesem wichtigen Auswärtssieg dagegen etwas aufatmen und verschafft sich Luft im Tabellenkeller.

Der SV Hage feierte beim Aufsteiger aus Hinte einen souveränen 5:0-Kantersieg. Während Hinte weiter auf dem letzten Tabellenplatz festhängt, konnte Hage weiter in die obere Tabellenhälfte klettern. Besonders die Offensive überzeugte mit schnellem Umschaltspiel und hoher Effizienz. Für Hinte wird die Luft im Tabellenkeller dagegen immer dünner – der Klassenerhalt rückt in weite Ferne.