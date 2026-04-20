– Foto: Gerry Grave

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 brachte Bewegung in nahezu allen Tabellenregionen – vom souveränen Spitzenreiter bis zum Tabellenkeller. Während sich ganz oben die Dominanz weiter verfestigt, spitzt sich der Kampf um Platz zwei ebenso zu wie das Ringen um den Klassenerhalt.

Nach dem klaren 3:0 gegen Norden musste sich Bunde diesmal mit einem Remis begnügen. Larrelt, das zuletzt 1:3 in Norden verlor, zeigte Moral und entführte einen Punkt. Für beide Teams bleibt die Lage im unteren Mittelfeld angespannt.

Aurich sammelt weiter wichtige Punkte. Dem 4:1 in Hinte folgte nun ein Auswärtssieg in Leer. Germania bleibt damit im Tabellenkeller gefangen und steht weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Aurich verschafft sich dagegen Luft nach unten.

Sieben Tore, offene Schlagabtäusche und ein später Sieger: Norden bestätigte nach dem 3:1-Erfolg in Larrelt seine aufsteigende Form. Ihrhove, zuletzt mit einem 1:1 gegen Germania Leer, musste trotz vier eigener Treffer die Heimreise ohne Punkte antreten. Für Norden ist es ein wichtiger Schritt ins gesicherte Mittelfeld.

Westrhauderfehn bestätigte den positiven Trend nach dem 2:0 gegen Süderneuland. Gegen Wallinghausen zeigte TuRa vor allem offensiv Durchschlagskraft. Die Gäste, die am 23. Spieltag ein 2:2 in Larrelt holten, mussten im Kampf um Platz drei einen Dämpfer hinnehmen.

Wiesmoor sendet im Abstiegskampf ein Lebenszeichen. Nach dem 4:3 in Süderneuland gelang nun der nächste torreiche Erfolg gegen Hage. Der Tabellenfünfte, der zuletzt 2:1 gegen TuRa gewonnen hatte, musste defensiv zu viele Lücken offenbaren. Wiesmoor bleibt zwar Letzter, verkürzt aber den Rückstand.

Borssum untermauerte seine stabile Mittelfeldposition. Nach der 1:2-Niederlage in Middels zeigte sich das Team diesmal effektiv und nutzte die Schwächen des Aufsteigers. Süderneuland, das am 23. Spieltag noch 4:3 gegen Wiesmoor gewann, verpasste es, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

Die Überraschung des Spieltags gelang Middels. Eine Woche nach dem 0:1 gegen BW Borssum bezwang das Team den Tabellenzweiten und stoppte dessen Serie. Großefehn, das am 23. Spieltag noch 0:4 in Pewsum verloren hatte, kassierte damit die nächste empfindliche Niederlage. Im Rennen um Platz zwei wird es enger.