Pewsum siegt in Hage und zieht in die nächste Pokalrunde ein

Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus der Liga und ein Blick auf die bisherigen Begegnungen versprach zunächst eine ausgeglichene Partie – in der Vorsaison gewann Hage das Hinspiel (3:2), Pewsum setzte sich wiederum im Rückspiel durch (4:2). Diese ausgeglichene Partie wurde es über weite Strecken allerdings nicht, denn die Gäste aus Pewsum machten es richtig gut. Im ersten Abschnitt war der TuS die deutlich dominantere und spielbestimmendere Mannschaft, erarbeitete sich viele Chancen und hatte lediglich Probleme diese in Tore umzumünzen. So ging es dann mit einem 0:0 in die Kabine, aus der die Gäste abermals stark herauskamen und so folgerichtig in der 50. Spielminute durch Jannik Stomberg in Führung gingen. Simon Beer setzte sich auf der rechten Seite durch, bediente Stomberg im Rückraum, woraufhin dieser den Ball unten links einschieben konnte. Nach der Führung hatte der SV Hage Probleme auf den Rückstand die passende Antwort zu finden und so ändere sich wenig am vorigen Spielverlauf – Pewsum war die stärkere Mannschaft, konnte den Sack aber nicht zumachen, wodurch es zum Ende der Partie noch einmal spannender wurde, da Hage sich nach und nach vor das Tor der Gäste spielen konnte. In der Nachspielzeit kam es dann aber doch zu dem überfälligen 2:0, nachdem die Pewsumer einen Konter sauber zu Ende spielten. Dirk Frerichs spielte auf Jannik Stomberg, der mit einem strammen zentralen Schuss seinen Doppelpack schnürte.

Letztendlich zog der TuS Pewsum verdient in die nächste Runde des Bezirkspokals Weser-Ems ein, worüber sich der Trainer der Gäste Jonas Petersen nach dem Spiel erfreut zeigt. In der Aufstellung wurde viel rotiert, sodass eine sehr junge Mannschaft in der ersten Elf stand, um so erfreuter ist der Coach, dass die junge Truppe einen reifen Auftritt zeigte, wenn doch es in Sachen Chancenverwertung und Durchschlagskraft noch ein wenig Luft nach oben gab. Darüber hinaus freut sich Petersen, dass seine Mannschaft die Null halten konnte.