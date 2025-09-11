Pewsum siegt deutlich in Wiesmoor und bleibt an Großefehn dran

Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste nach einem blitzsauberen Kontor in Führung. Dirk Frerichs lief über das halbe Feld, legte dann rüber auf Derk Schoneboom, welcher den Ball elegant über den Torwart lupfte und auf 1:0 stellte. Pewsum blieb danach die spielbestimmende Mannschaft, ließ Wiesmoor aber dann in einer Phase vor der Pause immer mehr ins Spiel kommen. Die Gastgeber Konten daraus aber keinen Ertrag schöpfen und so legten die Pewsumer in der 36. Minute per Ecke nach, welche Marek Hinrichs zum 2:0 einköpfte. Mit dem Ergebnis ging es dann in die Kabine, aus der die Gäste abermals besser herauskamen und gerade einmal zwei Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0 erhöhten – nach einem traumhaften Ball von Klaas Folkerts vollendete Dirk Frerichs. In der 67. Spielminute wurde dann Derk Schoneboom gefoult und es gab Elfmeter, welchen Jannis Hempelmann trocken unten rechts versenkte. Es spielte nur noch Pewsum, wodurch das Ergebnis sogar noch hätte höher ausfallen könnten. Letztendlich blieb es aber beim 4:0-Auswärtssieg, wodurch Pewsum weiterhin Großefehn-Verfolger Nummer eins bleibt. Pewsum Captain Malte Risto zeigt sich nach der Partie stolz und lobt die geschlossene Mannschaftsleistung – „Ich bin stolz auf uns, dass wir in jedem Spiel zu 100% konzentriert auftreten. Wir haben die Anforderungen der Trainer umgesetzt und konnten durch Konstanz in allen Mannschaftsteilen überzeugen.", so Risto.