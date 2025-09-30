Der 9. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot erneut reichlich Spektakel, klare Favoritensiege und bittere Rückschläge. An der Tabellenspitze marschiert TuS Pewsum mit einem furiosen 7:0 weiter vorneweg, während Verfolger SV Großefehn spielfrei zusah. Concordia Ihrhove und Wallinghausen nutzen ihre Chancen, um sich im Spitzenfeld festzusetzen. Am Tabellenende spitzt sich die Lage für Germania Wiesmoor, Eintracht Hinte und Germania Leer weiter zu – die Abstiegssorgen werden größer.

Aurich setzte ein Ausrufezeichen und schickte Germania Leer deutlich mit 4:1 nach Hause. Die Offensivreihe der SpVg wirkte spielfreudig und kombinierte nach Belieben. Mit dem zweiten Sieg in Folge klettert Aurich auf Rang 7 und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Leer dagegen steckt tief unten fest und kassierte bereits die sechste Niederlage, der Abstiegskampf wird immer härter.

Larrelt kommt einfach nicht in Fahrt und musste sich zu Hause klar geschlagen geben. Bunde nutzte die Schwächen der Defensive gnadenlos aus und verschaffte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Während Larrelt mit 13 Zählern im Mittelfeld stagniert, rückt Bunde dank des Auswärtserfolges bis auf Platz elf vor. Für die Gastgeber war es bereits die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.

Wallinghausen behält in einem engen Spiel die Oberhand und schiebt sich auf Rang 4 vor. Wallinghausen ist mit dem Sieg seit vier Spielen ungeschlage und unterstreicht den Aufwärtstrend der Gastgeber. TuRa 07 hatte zwar immer wieder gute Phasen, belohnte sich aber nicht konsequent. Für Westrhauderfehn war es ein kleinen Dämpfer im Mittelfeld der Tabelle.

Concordia Ihrhove zeigte sich gegen Norden von seiner besten Seite und zerlegte den Gegner mit 5:0. Schon zur Pause war die Partie quasi entschieden, da Ihrhove eiskalt seine Chancen nutzte und alle fünf Tore innerhalb der ersten 32 Minuten schoss. Concordia Platz hält damit Anschluss an das Führungsduo. Norden dagegen rutscht nach einer schwachen Vorstellung ins Mittelfeld ab und wirkt aktuell wenig konstant.

Hage bestätigte seine Heimstärke und besiegte Wiesmoor mit 3:1. Besonders in der zweiten Hälfte zeigte die Elf ihre spielerische Überlegenheit. Damit bleibt der SV weiterhin bei nur einer Niederlage und festigt seinen Platz im oberen Mittelfeld. Wiesmoor dagegen steckt mit nur drei Punkten tief im Keller und muss dringend die Kurve kriegen.

In einer torreichen Begegnung musste sich Aufsteiger Süderneuland letztlich geschlagen geben. Borssum zeigte Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und sicherte sich wichtige drei Zähler. Nach fünf sieglosen Spielen meldet sich der SV Blau-Weiß eindrucksvoll zurück und bleibt im gesicherten Mittelfeld. Süderneuland steckt hingegen nach der fünften Niederlage in acht Spielen im Abstiegskampf.