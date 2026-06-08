Pewsum mit Remis in Larrelt am Ende einer historischen Saison

Mit dem Punktgewinn schloss Pewsum die Saison mit 84 Punkten aus 30 Spielen ab. Die Bilanz von 27 Siegen, drei Unentschieden und keiner einzigen Niederlage unterstreicht eindrucksvoll die Vormachtstellung des neuen Landesligisten. Bereits vor dem Saisonfinale stand die Meisterschaft fest, doch auch im letzten Spiel gelang es den Krummhörnern, ihre beeindruckende Serie zu bewahren.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand jedoch der Meister. Nachdem Pewsum erst wenige Tage zuvor im Nachholspiel beim FC Norden einen souveränen 5:0-Erfolg gefeiert hatte, richtete sich der Blick vor allem auf die Frage, ob die Mannschaft die gesamte Saison tatsächlich ungeschlagen überstehen würde. Die Antwort lieferte das Team auf dem Platz.

Für die Gastgeber bedeutete das Remis einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison. Mit 28 Punkten beenden die Sportfreunde Larrelt/FA Wybelsum die Spielzeit auf Rang 13 und sicherten sich damit den Klassenerhalt.

Mit dem Schlusspfiff war die historische Bilanz perfekt. Keine Mannschaft der Liga fand in 30 Spielen ein Mittel, den TuS zu bezwingen. Eine Leistung, die auch Trainer Jonas Petersen mit großem Stolz erfüllte.

„Wir können stolz auf die gesamte Saison sein, die geleistete Arbeit hat sich maximal ausgezahlt“, sagte der Meistercoach nach dem Spiel.

Besonders die Tatsache, dass seine Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg keine Niederlage hinnehmen musste, ordnete Petersen als außergewöhnlichen Erfolg ein.

„Über die gesamte Saison keine einzige Niederlage hinnehmen zu müssen, ist sensationell und spricht zu 100 Prozent für das Team und den ganzen Verein!“

Tatsächlich spiegeln die Zahlen die außergewöhnliche Saison wider. Mit 106 erzielten Treffern stellte Pewsum die beste Offensive der Liga, gleichzeitig kassierte der Meister lediglich 15 Gegentore. Auch diese Kombination aus Angriffsstärke und defensiver Stabilität war ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur souveränen Meisterschaft.

Während die Konkurrenz frühzeitig den Anschluss verlor, zog der TuS Woche für Woche seine Kreise und ließ selbst in Phasen mit hoher Erwartungshaltung keine Schwäche erkennen. Die Belohnung ist der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga.

Nach einer langen und erfolgreichen Saison richtet sich der Fokus nun auf die kommenden Monate. Die Feierlichkeiten über den Titelgewinn dürfen genossen werden, ehe die nächste Herausforderung wartet.

„Jetzt geht es in die verdiente Sommerpause, bevor wir uns gut auf die Landesliga vorbereiten müssen“, blickte Petersen bereits voraus.

Mit dem 1:1 in Larrelt endet für den TuS Pewsum eine Saison, die in den Vereinsannalen einen besonderen Platz einnehmen wird. Meisterschaft, Aufstieg und eine komplette Spielzeit ohne Niederlage – mehr Perfektion lässt sich in einer Liga kaum erreichen.