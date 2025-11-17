Der 16. Spieltag brachte erneut reichlich Spannung, klare Ergebnisse und wichtige Punkte im Kampf um Auf- und Abstieg. An der Tabellenspitze ziehen TuS Pewsum und der SV Großefehn weiter unaufhaltsam ihre Kreise, während im Tabellenkeller insbesondere Hinte und Wiesmoor weiter unter Druck stehen. Mit mehreren Duellen zwischen Teams aus verschiedenen Tabellenregionen zeigte der Spieltag, wie eng es in vielen Bereichen der Liga zugeht. Hier die ausführliche Übersicht zu allen Partien.