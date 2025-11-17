 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Pewsum mit Mühe zum Sieg – Süderneulands Aufholjagd kam zu spät

Hinte mit zweitem Saisonsieg

BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum

Der 16. Spieltag brachte erneut reichlich Spannung, klare Ergebnisse und wichtige Punkte im Kampf um Auf- und Abstieg. An der Tabellenspitze ziehen TuS Pewsum und der SV Großefehn weiter unaufhaltsam ihre Kreise, während im Tabellenkeller insbesondere Hinte und Wiesmoor weiter unter Druck stehen. Mit mehreren Duellen zwischen Teams aus verschiedenen Tabellenregionen zeigte der Spieltag, wie eng es in vielen Bereichen der Liga zugeht. Hier die ausführliche Übersicht zu allen Partien.

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
2
0
Abpfiff

Großefehn dominierte über weite Strecken und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Der Tabellenzweite stellte früh klar, dass man im Aufstiegsrennen keinerlei Ausrutscher mehr zulassen will. Beide Treffer fielen nach sauber herausgespielten Angriffen, die die spielerische Überlegenheit widerspiegelten. Mit dem Erfolg bleibt Großefehn punktgleich mit Spitzenreiter Pewsum.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
3
4
Abpfiff

Die Zuschauer sahen ein wildes und torreiches Spiel, in dem beide Teams große Schwächen in der Defensive zeigten. Aurich präsentierte sich offensiv gefährlicher, musste aber immer wieder Rückschläge hinnehmen. In der Schlussphase bewies die SpVg die reifere Spielanlage und erzielte den entscheidenden Treffer. Für Süderneuland bleibt die Lage trotz guter Offensive weiterhin angespannt.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV Hage
SV HageSV Hage
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
2
0
Abpfiff

Hage startete mit hoher Intensität und setzte Ihrhove früh unter Druck. Mit zunehmender Spielzeit erarbeitete sich Concordia zwar mehr Ballbesitz, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Hage nutzte seine Chancen effizient und verdiente sich den Heimsieg durch eine disziplinierte Vorstellung. Durch die Niederlage fällt Ihrhove im Rennen um Platz drei leicht zurück.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
2
3
Abpfiff

Hinte überraschte mit einer starken Auswärtsleistung, die vor allem durch eine leidenschaftliche Defensive überzeugte. Borssum war zwar über weite Strecken das aktivere Team, ließ jedoch mehrere hundertprozentige Chancen aus. Die Gäste nutzten ihre wenigen guten Möglichkeiten eiskalt und drehten das Spiel spät. Für Hinte sind diese Punkte im Abstiegskampf enorm wichtig.

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
1
2
Abpfiff

Pewsum tat sich in Middels zunächst schwer und brauchte einige Zeit, um Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Die Gastgeber stemmten sich aufopferungsvoll gegen den Favoriten, gingen aber dennoch mit Rückstand in die Schlussphase. Middels kam zum Ausgleich, konnte den erneutenRückstand aber nicht mehr egalisieren.

