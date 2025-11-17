Der 16. Spieltag brachte erneut reichlich Spannung, klare Ergebnisse und wichtige Punkte im Kampf um Auf- und Abstieg. An der Tabellenspitze ziehen TuS Pewsum und der SV Großefehn weiter unaufhaltsam ihre Kreise, während im Tabellenkeller insbesondere Hinte und Wiesmoor weiter unter Druck stehen. Mit mehreren Duellen zwischen Teams aus verschiedenen Tabellenregionen zeigte der Spieltag, wie eng es in vielen Bereichen der Liga zugeht. Hier die ausführliche Übersicht zu allen Partien.
Großefehn dominierte über weite Strecken und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Der Tabellenzweite stellte früh klar, dass man im Aufstiegsrennen keinerlei Ausrutscher mehr zulassen will. Beide Treffer fielen nach sauber herausgespielten Angriffen, die die spielerische Überlegenheit widerspiegelten. Mit dem Erfolg bleibt Großefehn punktgleich mit Spitzenreiter Pewsum.
Die Zuschauer sahen ein wildes und torreiches Spiel, in dem beide Teams große Schwächen in der Defensive zeigten. Aurich präsentierte sich offensiv gefährlicher, musste aber immer wieder Rückschläge hinnehmen. In der Schlussphase bewies die SpVg die reifere Spielanlage und erzielte den entscheidenden Treffer. Für Süderneuland bleibt die Lage trotz guter Offensive weiterhin angespannt.
Hage startete mit hoher Intensität und setzte Ihrhove früh unter Druck. Mit zunehmender Spielzeit erarbeitete sich Concordia zwar mehr Ballbesitz, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Hage nutzte seine Chancen effizient und verdiente sich den Heimsieg durch eine disziplinierte Vorstellung. Durch die Niederlage fällt Ihrhove im Rennen um Platz drei leicht zurück.
Hinte überraschte mit einer starken Auswärtsleistung, die vor allem durch eine leidenschaftliche Defensive überzeugte. Borssum war zwar über weite Strecken das aktivere Team, ließ jedoch mehrere hundertprozentige Chancen aus. Die Gäste nutzten ihre wenigen guten Möglichkeiten eiskalt und drehten das Spiel spät. Für Hinte sind diese Punkte im Abstiegskampf enorm wichtig.
Pewsum tat sich in Middels zunächst schwer und brauchte einige Zeit, um Struktur ins Angriffsspiel zu bringen. Die Gastgeber stemmten sich aufopferungsvoll gegen den Favoriten, gingen aber dennoch mit Rückstand in die Schlussphase. Middels kam zum Ausgleich, konnte den erneutenRückstand aber nicht mehr egalisieren.