Pewsum marschiert weiter – Großefehn mit Kantersieg

– Foto: Sascha Drenth

Der 20. Spieltag in der Bezirksliga Weser-Ems 1 brachte an der Tabellenspitze keine Veränderungen. Tabellenführer TuS Pewsum baute seine starke Bilanz weiter aus, während Verfolger SV Großefehn mit einem Kantersieg auf sich aufmerksam machte. Dahinter festigten mehrere Mannschaften ihre Positionen im oberen Mittelfeld, während im Tabellenkeller wichtige Punkte vergeben wurden.

Zwischen VfB Germania Wiesmoor und SpVg Aurich entwickelte sich ein torreiches Spiel, das mit einem 3:3 endete. Wiesmoor hatte bereits am 19. Spieltag beim 0:7 gegen SV Concordia Ihrhove eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Aurich zeigte die Mannschaft eine deutlich verbesserte Offensivleistung und konnte in einer verrückten Schlussphase immerhin einen Punkt einfahren.

Der SV Großefehn setzte ein deutliches Ausrufezeichen und besiegte TV Bunde mit 10:1. Eine Woche zuvor hatte Großefehn beim 2:2 in FC Norden zwar gepunktet, musste sich dort jedoch mit einem Remis begnügen. Gegen Bunde nutzte der Tabellenzweite seine Offensivkraft konsequent aus. Mit 48 Punkten bleibt Großefehn erster Verfolger von Spitzenreiter Pewsum.

Der FC Norden setzte sich auswärts deutlich mit 4:0 bei TuS Eintracht Hinte durch. Eine Woche zuvor hatte Norden bereits beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten SV Großefehn überzeugt. Gegen Hinte nutzte die Mannschaft ihre Chancen konsequent und feierte einen klaren Erfolg. Mit nun 20 Punkten verbessert sich Norden im Tabellenmittelfeld.

Der SV Hage gewann sein Heimspiel gegen den Süderneulander SV mit 3:1. Bereits am 19. Spieltag hatte Hage beim 2:0-Erfolg gegen TuS Middels drei Punkte eingefahren. Mit dem erneuten Sieg bestätigt die Mannschaft ihre stabile Form. In der Tabelle behauptet Hage mit 34 Punkten den dritten Rang.

SV Wallinghausen sicherte sich gegen TuS Middels einen knappen 1:0-Erfolg. Am vergangenen Spieltag hatte Wallinghausen noch eine deutliche Niederlage gegen TuS Pewsum hinnehmen müssen. Gegen Middels zeigte die Mannschaft eine stabilere Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. Damit festigte Wallinghausen mit nun 30 Punkten den fünften Tabellenplatz.