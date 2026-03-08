Pewsum marschiert weiter – Großefehn lässt in Norden Punkte liegen

– Foto: Sascha Drenth

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 bestätigte einmal mehr die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze. Tabellenführer TuS Pewsum bleibt nach dem nächsten Erfolg weiterhin ungeschlagen und baute seine beeindruckende Bilanz weiter aus. Dahinter musste SV Großefehn beim Remis in Nordenham Punkte liegen lassen, bleibt mit 45 Zählern aus 17 Spielen jedoch klar auf Rang zwei. Im Verfolgerfeld festigte SV Concordia Ihrhove mit einem Kantersieg seinen dritten Tabellenplatz, während im Tabellenkeller mehrere Teams wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelten.

Im Duell zwischen TV Bunde und SV BW Borssum gab es keinen Sieger. Das 1:1 hilft beiden Teams nur bedingt weiter, insbesondere für Bunde im Tabellenkeller wäre ein Sieg wertvoll gewesen. Borssum bleibt mit nun 22 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Für beide Mannschaften geht der Blick weiterhin eher nach unten als nach oben.

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte SV Concordia Ihrhove beim 7:0-Heimsieg gegen VfB Germania Wiesmoor. Der Tabellendritte nutzte die Partie gegen das Schlusslicht konsequent und stellte früh die Weichen auf Sieg. Für Ihrhove bedeutet der Erfolg den Ausbau der Position in der oberen Tabellenregion. Wiesmoor hingegen bleibt mit nur vier Punkten abgeschlagen am Tabellenende.

Ein torreiches Duell lieferten sich SpVg Aurich und TuRa 07 Westrhauderfehn. Am Ende setzte sich Westrhauderfehn knapp mit 3:2 durch und festigte damit seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Aurich verpasste es dagegen, sich weiter vom Mittelfeld abzusetzen. Für TuRa bleibt der Blick damit weiterhin Richtung obere Tabellenplätze gerichtet.

Tabellenführer TuS Pewsum bleibt auch nach dem 19. Spieltag ungeschlagen. Beim 4:1-Heimsieg gegen SV Wallinghausen zeigte der Spitzenreiter erneut seine Offensivstärke. Mit nun 53 Punkten aus 19 Spielen und einem Torverhältnis von 68:9 dominiert Pewsum weiterhin die Liga. Wallinghausen bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

Der SV Hage setzte sich auswärts beim TuS Middels mit 2:0 durch. Damit festigte Hage seinen Platz im oberen Tabellendrittel und bleibt ein Kandidat für die vorderen Ränge. Middels hingegen verharrt mit 18 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld. Der Auswärtserfolg unterstreicht die stabile Saisonleistung der Gäste.

Wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sicherte sich SV SF Larrelt/FA Wybelsum mit einem 2:0-Erfolg gegen den Süderneulander SV. Die Gastgeber setzten sich damit etwas von der Abstiegszone ab. Für den Aufsteiger aus Süderneuland bleibt die Lage dagegen angespannt. Mit 21 Punkten bewegt sich das Team weiterhin gefährlich nah an den Abstiegsrängen.

Im Kellerduell trennten sich VfL Germania Leer und TuS Eintracht Hinte mit 1:1. Für beide Mannschaften ist der Punktgewinn im Abstiegskampf nur ein kleiner Schritt nach vorne. Leer bleibt mit zehn Punkten im Tabellenkeller, während Hinte mit acht Zählern weiterhin tief im Tabellenkeller steckt. Beide Teams stehen in den kommenden Wochen weiter unter großem Druck.