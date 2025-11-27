Pewsum marschiert weiter – 4:0-Statement im Nachholspiel

Pewsums Trainer Jonas Petersen zeigte sich nach dem souveränen Erfolg zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Es war ein verdienter Sieg gegen Süderneuland, wir haben das Spiel völlig kontrolliert und hätten am Ende auch noch effektiver sein können im Abschluss.“ Gerade die Dominanz im Mittelfeld, das hohe Tempo im Angriffsspiel sowie die stabile Defensive sorgten dafür, dass die Gäste aus Süderneuland kaum eigene Akzente setzen konnten.

Mit dem deutlichen Heimsieg baut Pewsum seine beeindruckende Bilanz weiter aus. 15 Siege aus 17 Spielen sprechen eine klare Sprache, und auch gegen den Aufsteiger aus Süderneuland wurde dieser Anspruch eindrucksvoll untermauert. Der Gegner hatte einen schweren Stand gegen die spielerisch überlegenen Pewsumer, die sich zahlreiche Chancen erarbeiteten und die Partie früh zu ihren Gunsten lenkten.

Trotz der klaren Leistung blickte Coach Petersen bereits auf die kommende Aufgabe – das letzte Spiel des Jahres beim Tabellenvierten SV Hage. „Nun geht es zum letzten Spiel des Jahres nach Hage, wo wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen und entsprechend gewarnt sein sollten. Allein aufgrund des Hinspiels.“ Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß, und gleichzeitig unterstreicht Petersen, dass seine Mannschaft auch dort höchste Konzentration an den Tag legen muss.

Mit dem souveränen 4:0 gegen Süderneuland setzt Pewsum ein weiteres Ausrufezeichen im Meisterschaftsrennen und geht mit viel Selbstvertrauen in das abschließende Duell vor der Winterpause.