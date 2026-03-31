Pewsum marschiert– Hinte schockt Ihrhove

– Foto: Lena Feeken

Der 22. Spieltag brachte Bewegung ins Tabellenbild der Bezirksliga Weser-Ems I. Spitzenreiter TuS Pewsum untermauerte seine Ausnahmestellung eindrucksvoll, während Verfolger Großefehn ebenfalls souverän blieb und den Druck hochhält. Im Rennen um Platz drei musste der SV Hage einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen, wovon SV Wallinghausen profitierte. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu.

Der FC Norden bestätigte seinen Aufwärtstrend und baute den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter aus. Nach dem 0:0 beim VfL in der Vorwoche zeigte sich die Elf nun zielstrebiger und effizienter. SV SF Larrelt/FA Wybelsum hielt die Partie lange offen, leistete sich defensiv jedoch zu viele Unsauberkeiten. In der Tabelle festigt Norden damit den Platz im gesicherten Mittelfeld, während Larrelt weiter nach unten schauen muss.

Verfolger Großefehn bleibt eiskalt im Titelrennen. Nach dem spektakulären 3:2-Erfolg in Ihrhove am 21. Spieltag folgte nun ein kontrollierter Heimsieg. Aurich wehrte sich nach Kräften, war offensiv jedoch zu harmlos. Großefehn verteidigt Rang zwei und hält den Abstand zu Spitzenreiter Pewsum konstant.

Ein Paukenschlag gelang der TuS Eintracht Hinte gegen den Favoriten aus Ihrhove. Nach der Niederlage in Bunde zeigte Hinte Moral und entschied eine intensive Partie ganz spät. Concordia Ihrhove verpasste es damit, nach dem 2:3 gegen Großefehn zurück in die Erfolgsspur zu finden. Für Hinte sind es drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Im Kellerduell trennten sich Germania Leer und TV Bunde mit einem leistungsgerechten Remis. Leer knüpfte an das 1:1 aus dem 21. Spieltag in Norden an, verpasste aber den so wichtigen Heimsieg. Bunde, zuletzt mit einem 0:2 gegen Hinte bezwungen, zeigte Moral und sicherte sich spät einen Punkt. Für beide Teams bleibt die Lage im Tabellenkeller prekär.

Ein echtes Statement setzte der SV Wallinghausen im direkten Duell um Rang drei. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim Süderneulander SV in der Vorwoche legte Wallinghausen nach und bleibt an Hage dran. Hage fand offensiv zu selten Lösungen und büßte damit weiter an Boden auf das Spitzenduo ein. Die Gastgeber hingegen rücken bis auf einen Punkt an Platz drei heran.

TuRa 07 Westrhauderfehn bestätigte mit einem abgeklärten Auftritt seine starke Form. Nach dem 2:3 in Middels zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion und ließ defensiv kaum etwas zu. Süderneulander SV bleibt damit tief im Tabellenkeller verankert. Für TuRa ist der Blick dagegen weiter nach oben gerichtet.

Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte teilten sich Germania Wiesmoor und TuS Middels die Punkte. Wiesmoor bestätigte damit seine kämpferische Leistung aus dem 0:5 in Pewsum nur bedingt. Middels verpasste es nach dem 3:2 gegen TuRa, den nächsten Schritt Richtung einstellige Tabellenplätze zu machen. Das Remis hilft beiden nur bedingt weiter.