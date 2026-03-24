Pewsum lässt nichts anbrennen – Wiesmoor weiter Schlusslicht

– Foto: Gerry Grave

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze weiter gefestigt und im Tabellenkeller für Bewegung gesorgt. Tabellenführer TuS Pewsum bleibt das Maß aller Dinge, während sich dahinter ein enges Verfolgerfeld behauptet. Gleichzeitig spitzt sich die Situation im unteren Tabellendrittel weiter zu.

Borssum setzte sich auswärts souverän durch und klettert weiter ins gesicherte Mittelfeld. Aurich konnte den Gästen nur phasenweise Paroli bieten. Mit dem Sieg baut Borssum den Abstand zu den unteren Rängen aus. Aurich bleibt hingegen im Tabellenmittelfeld ohne entscheidenden Sprung nach oben.

Tabellenführer Pewsum ließ keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Mit einem deutlichen Heimsieg unterstrich das Team seine Ausnahmestellung in der Liga. Der Vorsprung an der Spitze bleibt komfortabel. Wiesmoor hingegen bleibt abgeschlagen am Tabellenende.

Middels feierte einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich damit etwas Luft im Mittelfeld. In einer ausgeglichenen Partie behielt die Mannschaft knapp die Oberhand. Westrhauderfehn verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren. Die Gastgeber setzen ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt.

Wallinghausen sicherte sich einen knappen, aber wichtigen Auswärtserfolg. In einer engen Begegnung reichte ein Treffer, um die drei Punkte mitzunehmen. Damit festigt das Team seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Süderneuland bleibt trotz engagierter Leistung im unteren Bereich der Tabelle.

Hage bestätigte seine starke Saison und nahm auswärts drei Punkte mit. Der Tabellen­dritte zeigte sich abgeklärt und nutzte seine Chancen. Larrelt/Wybelsum bleibt nach der Niederlage im unteren Tabellenbereich. Hage festigt dagegen seinen Platz in der Spitzengruppe.

In Norden fielen keine Tore in einer umkämpften Partie. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und kamen nur selten zu klaren Abschlüssen. Für Norden bedeutet das Remis einen kleinen Schritt im Tabellenmittelfeld. Leer sammelt einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Bunde verschaffte sich mit dem Heimsieg etwas Luft im Tabellenkeller. Gegen Hinte zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung und nutzte ihre Möglichkeiten. Für die Gäste bleibt die Lage dagegen prekär, sie verharren auf einem Abstiegsplatz. Bunde sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.