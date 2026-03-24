 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Pewsum lässt nichts anbrennen – Wiesmoor weiter Schlusslicht

Middels und Borssum mit wichtigen Heimsiegen

von p.s. · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Gerry Grave

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BZL Weser-Ems St. 1
Süderneul.SV
TuS Hinte
Germ. Leer
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 hat die Kräfteverhältnisse an der Spitze weiter gefestigt und im Tabellenkeller für Bewegung gesorgt. Tabellenführer TuS Pewsum bleibt das Maß aller Dinge, während sich dahinter ein enges Verfolgerfeld behauptet. Gleichzeitig spitzt sich die Situation im unteren Tabellendrittel weiter zu.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SpVg Aurich
SpVg AurichSpVg Aurich
SV BW Borssum
SV BW BorssumSV BW Borssum
1
3
Abpfiff

Borssum setzte sich auswärts souverän durch und klettert weiter ins gesicherte Mittelfeld. Aurich konnte den Gästen nur phasenweise Paroli bieten. Mit dem Sieg baut Borssum den Abstand zu den unteren Rängen aus. Aurich bleibt hingegen im Tabellenmittelfeld ohne entscheidenden Sprung nach oben.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
VfB Germania Wiesmoor
VfB Germania WiesmoorVfB Wiesmoor
5
0
Abpfiff

Tabellenführer Pewsum ließ keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Mit einem deutlichen Heimsieg unterstrich das Team seine Ausnahmestellung in der Liga. Der Vorsprung an der Spitze bleibt komfortabel. Wiesmoor hingegen bleibt abgeschlagen am Tabellenende.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Middels
TuS MiddelsTuS Middels
TuRa 07 Westrhauderfehn
TuRa 07 WestrhauderfehnWestrhauderf
3
2
Abpfiff

Middels feierte einen wichtigen Heimsieg und verschafft sich damit etwas Luft im Mittelfeld. In einer ausgeglichenen Partie behielt die Mannschaft knapp die Oberhand. Westrhauderfehn verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren. Die Gastgeber setzen ein wichtiges Zeichen im Saisonendspurt.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
Süderneulander SV
Süderneulander SVSüderneul.SV
SV Wallinghausen
SV WallinghausenSV Wallingh.
0
1
Abpfiff

Wallinghausen sicherte sich einen knappen, aber wichtigen Auswärtserfolg. In einer engen Begegnung reichte ein Treffer, um die drei Punkte mitzunehmen. Damit festigt das Team seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Süderneuland bleibt trotz engagierter Leistung im unteren Bereich der Tabelle.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV SF Larrelt/FA WybelsumSV SF Larrelt/FA Wybelsum
SV Hage
SV HageSV Hage
1
3
Abpfiff

Hage bestätigte seine starke Saison und nahm auswärts drei Punkte mit. Der Tabellen­dritte zeigte sich abgeklärt und nutzte seine Chancen. Larrelt/Wybelsum bleibt nach der Niederlage im unteren Tabellenbereich. Hage festigt dagegen seinen Platz in der Spitzengruppe.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Norden
FC NordenFC Norden
VfL Germania Leer
VfL Germania LeerGerm. Leer
0
0
Abpfiff

In Norden fielen keine Tore in einer umkämpften Partie. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend und kamen nur selten zu klaren Abschlüssen. Für Norden bedeutet das Remis einen kleinen Schritt im Tabellenmittelfeld. Leer sammelt einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TV Bunde
TV BundeTV Bunde
TuS Eintracht Hinte
TuS Eintracht HinteTuS Hinte
2
0
Abpfiff

Bunde verschaffte sich mit dem Heimsieg etwas Luft im Tabellenkeller. Gegen Hinte zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung und nutzte ihre Möglichkeiten. Für die Gäste bleibt die Lage dagegen prekär, sie verharren auf einem Abstiegsplatz. Bunde sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr
SV Concordia Ihrhove
SV Concordia IhrhoveSV Ihrhove
SV Großefehn
SV GroßefehnGroßefehn
2
3
Abpfiff

Großefehn bleibt erster Verfolger und setzte sich in einer torreichen Partie knapp durch. Ihrhove hielt über weite Strecken dagegen, musste sich am Ende jedoch ganz spät in der 97. Spielminute geschlagen geben. Durch den Auswärtssieg festigt Großefehn Rang zwei und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Ihrhove verpasst hingegen die Chance, den Anschluss an die oberen Plätze weiter zu verkürzen.