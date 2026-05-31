Pewsum krönt sich zum Meister – Middels mit deutlichem Sieg

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 brachte die Entscheidung im Meisterschaftsrennen. Der TuS Pewsum machte mit einem souveränen Heimsieg alles klar und sicherte sich vorzeitig den Titel. Dahinter sorgten mehrere Überraschungen und torreiche Begegnungen für reichlich Gesprächsstoff.

In einem direkten Duell im unteren Tabellenbereich behielt BW Borssum die Oberhand. Die Gastgeber sicherten sich mit dem 2:1-Erfolg drei wichtige Punkte und verschafften sich weiter Luft nach unten. Larrelt/Wybelsum verpasste dagegen die Chance, sich tabellarisch weiter zu verbessern.

Der TuS Pewsum hat die letzten Zweifel beseitigt und sich mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die SpVg Aurich die Meisterschaft gesichert. Der Spitzenreiter ließ dem abstiegsbedrohten Gast keine Chance und feierte den 27. Saisonsieg. Mit nun 80 Punkten ist Pewsum am letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Der TuS Middels zeigte gegen Concordia Ihrhove eine starke Vorstellung und feierte einen überraschend deutlichen 4:0-Heimsieg. Die Gastgeber waren über weite Strecken die bessere Mannschaft und nutzten ihre Chancen konsequent. Für Ihrhove bedeutete die Niederlage einen herben Dämpfer im Saisonendspurt.

Die Zuschauer bekamen in Süderneuland das spektakulärste Spiel des Spieltags zu sehen. Insgesamt zehn Tore fielen beim 5:5 zwischen dem Aufsteiger und dem TV Bunde. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen, sodass am Ende ein außergewöhnliches Remis zu Buche stand.

Der FC Norden landete einen bemerkenswerten Auswärtserfolg beim Tabellendritten. Hage ging zwar als Favorit in die Begegnung, musste sich am Ende jedoch mit 1:2 geschlagen geben. Für Norden war es ein wichtiger Erfolg, mit dem die Mannschaft ihre starke Rückrunde weiter bestätigte.

Für eine der größten Überraschungen des Spieltags sorgte Germania Leer. Gegen den favorisierten SV Wallinghausen setzte sich die abstiegsgefährdete Mannschaft deutlich mit 3:0 durch. Leer sammelte damit wichtige Punkte und zeigte einen überzeugenden Heimauftritt.

Für die Überraschung des Tages sorgte Eintracht Hinte. Der Aufsteiger gewann beim favorisierten TuRa Westrhauderfehn deutlich mit 6:3 und feierte einen der spektakulärsten Siege seiner Saison. TuRa musste dagegen eine unerwartete Heimniederlage hinnehmen und verpasste die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.