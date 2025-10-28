In Hage sahen die Zuschauer ein intensives, aber torloses Duell zweier Teams, die mit den widrigen Windverhältnissen zu kämpfen hatten. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend, echte Torchancen blieben Mangelware. Hage blieb zwar das aktivere Team, fand aber keinen Weg durch die dicht gestaffelte Leeraner Defensive. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis, das keinem der beiden Kontrahenten so recht weiterhilft.

Trotz schwieriger Bedingungen entwickelte sich in Süderneuland eine umkämpfte Partie. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequenter und sicherten sich mit einem 2:1-Heimsieg wichtige Punkte im Mittelfeld. Norden kam zwar spät zum Anschlusstreffer, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Der Aufsteiger aus Süderneuland festigt damit seine Position im sicheren Tabellenbereich.

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Weser-Ems setzte sich der TuS Pewsum am Sonntag vor heimischer Kulisse verdient gegen Concordia Ihrhove durch und behauptete die Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Jonas Petersen überzeugte mit einer geschlossenen Teamleistung und starkem Ballbesitzspiel. „Ein wichtiger und verdienter Erfolg. Wir konnten bei guten Platzverhältnissen ein gepflegtes Ballbesitzspiel aufziehen und auch gegen den Ball wieder kompakt und gut verteidigen,“ sagte Petersen nach dem Spiel. Besonders in der zweiten Halbzeit drängte Pewsum auf die Entscheidung. „Eine geschlossene Leistung als Team. In der zweiten Halbzeit waren die klaren Torchancen da, um frühzeitig für die endgültige Entscheidung zu sorgen,“ so der Trainer weiter. Mit dem Sieg bleibt Pewsum nach zwölf Spielen ungeschlagen und führt die Liga mit 32 Punkten an.