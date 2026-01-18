Petzold-Cup: TSG Lübbenau krönt gelungene Premiere mit Heimsieg

Der Petzold-Cup der TSG Lübbenau hat am heutigen Sonntag seine Premiere mit einem sportlich wie atmosphärisch starken Schlusspunkt beendet. Zehn Mannschaften aus Brandenburg, Sachsen und Polen sorgten in der Blau-Gelb Arena für internationales Flair, hohes Tempo und zahlreiche enge Entscheidungen. Nach einer intensiven Gruppenphase und einer klar strukturierten K.-o.-Runde setzte sich am Ende der Gastgeber TSG Lübbenau 63 durch und gewann das Finale gegen den Kolkwitzer SV 1896 mit 1:0. Damit wurde die erste Auflage dieses Turniers nicht nur sportlich entschieden, sondern auch emotional aufgeladen.

Ein Turniertag mit besonderer Spannung

Der Petzold-Cup startete ohne lange Vorrede direkt in den sportlichen Kern. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie ließen keinen Raum für vorsichtiges Abtasten. Die späte Gruppenauslosung am Turniertag selbst verlieh dem Wettbewerb zusätzliche Unberechenbarkeit. Von Beginn an wurde deutlich, dass sich kein Team auf Routine verlassen konnte, sondern Anpassungsfähigkeit und Effizienz gefragt waren.

Gruppe A: Lübbenau behauptet sich an der Spitze

In der Gruppe A setzte sich die TSG Lübbenau 63 mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 11:6 durch. Trotz einer frühen Niederlage gegen Zjednoczeni Brody fand der Gastgeber schnell in das Turnier und stabilisierte seinen Auftritt. Die SpG Kahren/Laubsdorf erreichte ebenfalls neun Punkte, hatte jedoch das schlechtere Torverhältnis. Zjednoczeni Brody belegte mit sechs Punkten Rang drei, ebenso die SpG Lübben/Schlepzig. Delta Sieniawa Zarska blieb punktlos und musste sich den spielstarken Gegnern geschlagen geben.

Gruppe B: Kolkwitz setzt früh ein Ausrufezeichen

In der Gruppe B übernahm der Kolkwitzer SV 1896 die Kontrolle. Zehn Punkte und ein Torverhältnis von 7:2 bedeuteten Platz eins. Kolkwitz agierte abgeklärt, ließ defensiv kaum etwas zu und nutzte seine Chancen konsequent. KS Promien Zary folgte mit sieben Punkten auf Rang zwei. Dahinter platzierten sich die SpG Lübbenau/Ragow II und die SpVgg Raddusch 1924 mit jeweils vier Punkten. Die SpG Dissenchen/Haasow schloss die Gruppe mit zwei Punkten ab.

Halbfinale: Gastgeber setzt ein klares Zeichen

Im Halbfinale zeigte die TSG Lübbenau 63 ihre bislang reifste Turnierleistung. Gegen KS Promien Zary gewann der Gastgeber mit 3:0 und ließ keinen Zweifel am Finaleinzug. Die defensive Ordnung stand sicher, nach vorne wurde zielstrebig abgeschlossen. Im zweiten Halbfinale trafen die SpG Kahren/Laubsdorf und der Kolkwitzer SV 1896 aufeinander. Nach regulärer Spielzeit fiel keine Entscheidung, erst das Neunmeterschießen brachte Kolkwitz den Finaleinzug.

Spiel um Platz drei: Kahren/Laubsdorf belohnt sich

Im Spiel um Platz drei setzte sich die SpG Kahren/Laubsdorf gegen KS Promien Zary mit 4:2 nach Neunmeterschießen durch. Nach einem offenen Spielverlauf behielt Kahren/Laubsdorf die Nerven und sicherte sich einen Podestplatz – ein verdienter Abschluss eines stabilen Turnierauftritts.

Finale: Ein Tor entscheidet die Premiere

Das Endspiel zwischen der TSG Lübbenau 63 und dem Kolkwitzer SV 1896 wurde der würdige Höhepunkt des Turniertages. Am Ende fiel die Entscheidung zugunsten des Gastgebers: Mit einem knappen 1:0 setzte sich die TSG Lübbenau 63 durch und gewann die erste Ausgabe des Petzold-Cups. Die Defensivreihen bestimmten lange Zeit das Geschehen, ehe ein Moment ausreichte, um das Turnier zu entscheiden.

Ein Sieg mit Symbolkraft

Der Turniersieg der TSG Lübbenau 63 besitzt besondere Bedeutung. Als Gastgeber der ersten Auflage den Pokal zu gewinnen, verleiht dem Wettbewerb von Beginn an eine Geschichte. Über den gesamten Turnierverlauf zeigte Lübbenau die Fähigkeit, Rückschläge einzuordnen, sich zu steigern und in den entscheidenden Spielen präsent zu sein.