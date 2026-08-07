Petruzzi: „Simon Albiez und David Buzan müssen noch im Tutu tanzen"

Wartet noch auf die Wetteinlösung: Hertens Kapitän Cosimo Petruzzi | Foto: Verein

Die Fußballer des SV Herten II kehren nach drei Jahren in die Kreisliga A zurück. Kapitän Cosimo Petruzzi spricht im Aufsteigerporträt über die Aufholjagd und die falsche Logowahl des Trainers.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Herten II − Aufsteiger in die Kreisliga A. Als Tabellendritter der Kreisliga B, Staffel III, in die Aufstiegsspiele nachgerückt, setzten sich die Hertener Fußballer gegen den FC Wittlingen II durch – im Elfmeterschießen. Kapitän Cosimo Petruzzi blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

„Achterbahn der Gefühle.“ Ende April lagen wir noch auf dem neunten Tabellenplatz, innerhalb von ein paar Spielen ging es dann doch nochmal um was. Damit hatte niemand mehr gerechnet. Und ein Satz unseres Co-Trainers Nico Karlin, der uns in der Relegation geprägt hat: „Sind wir bereit!?“ Das hat er bei jeder Gelegenheit angestimmt und nochmal Feuer entfacht.