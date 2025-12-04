Petrovic: "Wir werden in der Rückrunde ein anderes Maulburg sehen"

Alexander Petrovic und Matthias Horn haben vor einigen Wochen beim TuS Maulburg die Verantwortung als Cheftrainerteam übernommen. Auch wenn sich der Wechsel punktuell noch nicht bemerkbar gemacht hat, ist Petrovic zuversichtlich, in der Rückrunde die nötigen Punkte für den Verbleib in der Kreisliga A West einzuheimsen. Im Fupa-Kreisligatipp spricht er über seine vordringlichste Aufgabe und wirft einen Blick auf den 15. Spieltag.

FuPa: Herr Petrovic, vor einigen Wochen haben Sie den TuS Maulburg das Amt des Cheftrainers übernommen. Worin sehen Sie Ihre dringlichste Aufgabe?

Alexander Petrovic: Auf jeden Fall den Teamgedanken und den Spaß wieder zu wecken. Das war uns ein bisschen abhandengekommen, und das hat sich auf die Trainingsbeteiligung ausgewirkt. Das Ziel ist einfach, dass Maulburg wieder als Team auftritt.

FuPa: In der Hinrunde gab es nur einen Sieg (4:2) gegen Malsburg/Marzell-Wollbach und ganz zu Beginn ein Remis (3:3) gegen Steinen-Höllstein. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für die verkorkste Hinrunde?

Petrovic: Abgesehen von den Ursachen, die ich schon genannt habe, haben wir einige Verletzte, vor allem verletzte Leistungsträger. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Kader und sind daher auf jeden Einzelnen angewiesen. Wenn ein paar Säulen wegbrechen, können wir sie nicht einfach eins zu eins ersetzen – dann wird es schwierig, und das ist nun leider passiert.