Petros Galatidis schließt sich dem FC Kray an

Der FC Kray treibt seine Kaderplanung für die neue Landesliga-Saison weiter voran und kann den nächsten Zugang vermelden: Petros Galatidis wechselt aus der U19 von ETB Schwarz-Weiß Essen an die Buderusstraße und wird ab sofort Teil des Landesliga-Kaders sein.

Der zentrale Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison Stammspieler in der Niederrheinliga und überzeugte dort mit seiner Spielintelligenz, Technik und seiner hohen Laufbereitschaft. Galatidis bringt eine moderne Spielweise mit, sucht mutig die spielerischen Lösungen und scheut keinen Zweikampf.

Die sportliche Leitung freut sich auf den Neuzugang

„Mit Petros gewinnen wir einen sehr talentierten Spieler, der fußballerisch hervorragend ausgebildet ist und bereits auf hohem Jugendniveau überzeugen konnte. Er passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unser Team. Wir sehen in ihm großes Entwicklungspotenzial und trauen ihm zu, sich schnell in der Landesliga zu etablieren. Für uns ist er ein wichtiger Baustein für die Zukunft“, heißt es von Vereinsseiten.