„Peto Art“ verwandelt Garagen beim SSV Erkrath in Kunstwerke

Kunstwerke schmücken Garage in Erkrath – Foto: Marcel Eichholz

Die Fußballer des SSV Erkrath gaben dem Platz vor dem Toni-Turek-Stadion einen frischen Anstrich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Robin Hesse, der im Verein als Öffentlichkeitsarbeiter und Marketingmann unterwegs ist, entwickelte die Idee und den Entwurf für die Neugestaltung von zwei Garagen. Damit gab er den Startschuss für eine erfolgreiche Gemeinschaftsaktion.

Erstes Werk steht, weitere sind in der Planung

Ende Mai legten Kinder und Jugendliche des Vereins selbst Hand an bei der Verschönerung der Jugendgarage. Sie strichen die Wände in der passenden Vereinsfarbe Rot. Sechs Wochen später folgte das große Finale. Der Erkrather Künstler Michael Slatosch, bekannt als „Peto Art“, sprühte ein Kunstwerk auf die Wand, das ein SSV-Trikot in der Rückansicht zeigt. Damit verwandelte er die Garage endgültig in ein Schmuckstück. Initiator Hesse war begeistert: „Als ich das Design für die Garage erstellt habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich so präzise umgesetzt werden kann, aber Michael Slatosch hat wirklich beeindruckende Arbeit geleistet.“ Zugleich kündigte Hesse schon an: „Bald wird zudem ein SSV-Wappen die linke Seite schmücken. Damit wird die Gestaltung des Geräteraums abgerundet.“

Bei der zweiten Garage auf dem Vorplatz des Toni-Turek-Stadions leisteten Mauro Müller und Michael Noelle die wichtige Vorarbeit und kümmerten sich um die Grundierung. Auch dieses Werk vollendete Michael Slatosch. Hier zauberte der Künstler den Schriftzug „Toni-Turek-Stadion“ auf die Wand. Ein kreatives Gesamtwerk, das die Identifikation mit dem Verein fördert – und die nächsten Projekte sind schon geplant.