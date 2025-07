Petkuser SV trauert um lieben Freund und langjährigen Wegbegleiter

Matze war von klein auf Teil unseres Vereins. Schon als Kind hat er bei uns das Fußballspielen gelernt, ist mit dem Verein groß geworden – und ihm über all die Jahre treu geblieben. Er war viele Jahre lang ein fester Bestandteil unserer 1. Mannschaft – als Spieler, als Führungspersönlichkeit und lange Zeit auch als Kapitän. Auf dem Platz war Matze jemand, der vorranging – kämpferisch, fair und mit einem großen Herz für den Fußball und seine Mitspieler. Für viele unserer jungen Spieler war er ein echtes Vorbild, sportlich wie menschlich.

mit großer Traurigkeit müssen wir euch mitteilen, dass unser lieber Freund und langjähriger Wegbegleiter Matze Machel am 03.07.2025 von uns gegangen ist.

Was auf dem Spielfeld begann, setzte sich auch abseits des Platzes fort: Matze brachte sich bis zuletzt, eng mit dem Verein verbunden, engagiert als Mitglied des Vorstands ein. Mit Herzblut, Verlässlichkeit und einem feinen Gespür für das Miteinander hat er unseren Verein entscheidend mitgestaltet.

Seine offene Art, sein Humor und seine Hilfsbereitschaft haben den Petkuser SV geprägt. Matze war mehr als nur ein Vereinsmitglied – er war ein Freund, ein Mitstreiter und ein Mensch, auf den man sich immer verlassen konnte.

Und neben allem Engagement bleibt uns vor allem eins:

viele schöne und verrückte Erinnerungen – an gemeinsame Spiele, Feste, Fahrten, spontane Ideen und an einen Menschen, mit dem man immer lachen konnte. Diese Erinnerungen tragen wir in unseren Herzen weiter.

Wir vermissen ihn sehr.

Für alle, die sich persönlich von Matze verabschieden möchten:

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag, den 01.08.2025, um 14:00 Uhr auf dem Friedhof Niebendorf-Heinsdorf (15936 Dahme/Mark) statt.

Lasst uns Matze in unseren Herzen behalten – mit einem Lächeln, einer schönen Erinnerung und großer Dankbarkeit für all das, was er für unseren Verein war.

In stillem Gedenken

Der Vorstand und die Mitglieder des Petkuser SV

Unser Mitgefühl gilt seiner Freundin Marie, seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Als Verein möchten wir gemeinsam die Möglichkeit schaffen, Matze zu gedenken und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Wer möchte, kann sich an einer gemeinsamen Spendenaktion beteiligen. Die gesammelten Beträge werden wir der Familie übergeben – oder, falls von ihr gewünscht, an eine Organisation weiterleiten, die Matze am Herzen lag.

Spendenkonto:

Birgit Wagner

IBAN: DE05 1606 2008 2500 7114 00

Verwendungszweck: Spende für Matze

Oder per PayPal an:

H.Niendorf@web.de

Verwendungszweck: Spende für Matze

(Bitte überweist eure Spende bis spätestens 01.10.2025.)